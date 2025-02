3.000 empleos en León quedan en manos de «un plan alternativo» en un verano sin verbenas

Los grandes olvidados

Las ayudas anunciadas por el Ministerio de Cultura para estos trabajadores son «insuficientes». Es el sentir de Marina de Guzmán, cantante de Grupo Cañón, una orquesta de Santa María del Páramo que trabaja principalmente de abril a octubre y que afrontaría una situación de cero ingresos hasta el año que viene si no se reinventan las verbenas. «La profesión se tiene que adaptar a estas circunstancias, adaptar las verbenas, en otros horarios, por ejemplo. Creo que es mejor que la gente de los pueblos pueda tener algo».

Según los requisitos planteados por Cultura para acceder a las ayudas anunciadas este martes, es necesario no estar cobrando actualmente ninguna prestación, como paro o ERTE. «Básicamente te piden que no tengas para comer para poder acogerte a la ayuda», recalca Marina, quien explica que la situación es complicada porque el paro cotizado es de muy poca duración y la mayoría de artistas lo gasta durante el periodo del año en el que no tienen ningún bolo, principalmente los meses de invierno. Además, es muy difícil que las orquestas se acojan a un ERTE porque los contratos son por temporadas.