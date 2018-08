José Luis Ulibarri utilizaba al popular Raúl Valcarce para el movimiento de capitales

Dos años de conversaciones, con el empresario leonés José Luis Ulibarri como epicentro, permiten concluir que éste exprimía su imperio mediático para llegar a todos los lugares de la Comunidad y a todos los estratos sociales y políticos.

Muy pocos, por lo advertido a lo largo de las conversaciones, escapaban de sus tentáculos.

Las grabaciones de la UDEF permiten conocer los estrechos lazos que unían al empresario con el diputado provincial, presidente del PP en el Bierzo y alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce Díez.

Ambos mantienen, según fuentes populares, negocios comunes. Sin embargo las conversaciones apuntan a un movimiento de capitales difícilmente explicables.

La grabación fue realizada el 13-2-2018 y en la misma José Luis Ulibarri traslada a Valcarce que realizará un ingreso que «dos días más tarde para que no tengamos problemas» debe pasar a las cuentas de Elodea (la empresa que tomó el relevo a la concursada Begar).

La conversación textual:

JOSÉ LUIS ULIBARRI: Oye, que he estado yo por ahí liado y me he olvidado de todo, entonces resulta que teníamos que haber hecho un ingreso el día 5, entonces lo he estado viendo hoy, te lo voy a hacer mañana… te acuerdas que quedaban dos cincuenta…?

RAÚL VALCARCE: sí sí sí…

ULIBARRI: Entonces tú después cuando… te lo hago mañana a la cuenta de siempre eh? Y, y tú luego lo ingresas a ELODEA, que era BEGAR, pues dos días más tarde…

VALCARCE: Sí, si

ULIBARRI: Para que no tengamos ahí problemas y luego ya hablaremos nosotros, pues en abril, mayo que era lo que teníamos ahí… ya lo vamos viendo, sin prisa eh? Pero así liquidamos la deuda de las acciones que había pendientes con, con BEGAR y ya está… eh?

VALCARCE: Vale vale

ULIBARRI: Y así ya quedaría todo eso, vamos a decir, lo que era con BEGAR, que era la empresa que está ahí en duda eh… zanjado! Y ya está todo eso a nombre tuyo, y ya estaba, pero bueno ahora esta, con este último pago está liquidado eh?

VALCARCE: Bueno… pues nada… vale, vale…

ULIBARRI: Yo te lo hago mañana y así lo dejamos nosotros con la otra sociedad nuestra que eso no nos urge y ya vemos si lo hacemos en abril, en mayo o en junio, cuando nos parezca, (incompresible) con María Antonia, tú y yo y ya está…

VALCARCE: Bueno… venga…

ULIBARRI: Vale, lo demás cómo va? A ver que tal vais ahí con el gran jefe…

VALCARCE: Bueno… yo la verdad es que sé poco de él, porque tampoco hablo mucho con él

ULIBARRI: Yo sé poco de él, es que eso… eso es el descojono eh?

VALCARCE: Claro, qué voy a saber de él… nada, que me llama que si un concejal de…. Le pega a otro tal… pero no te llama para nada más, tampoco es…

ULIBARRI: Pero bueno tú sigues trabajando en las listas…

VALCARCE: No, yo sigo trabajando en lo que tenía que trabajar, o sea, que no es otra cosa.

ULIBARRI: Bueno y Eduardo, ese sí participa o está en impasse de espera?

VALCARCE: No, vive de puta madre, lo llamas y no te coge el teléfono, o sea, que…

ULIBARRI: jejeje! No da señal de vida, en una palabra…

VALCARCE: Este siempre a lo de él, éste está muy bien, está de puta madre, éste sí que vive bien…

ULIBARRI: Sí bueno… venga pues escúchame ya charlamos tú y yo otro día más tranquilos, hacemos eso vale?

VALCARCE: Vale, perfecto venga…