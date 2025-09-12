El Ayuntamiento de León reserva un millón de euros para renovar contenedores Dada la antigüedad y la gran variedad de la mayoría de los contenedores instalados en el municipio se quieren unificar

Leonoticias León Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:43

El Ayuntamiento de León sigue reforzando el Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos con nuevas inversiones. La Junta de Gobierno Local de este viernes también ha aprobado el expediente de contratación para el suministro de contenedores de residuos de diferentes tamaños, fracciones (resto, papel-cartón, envases ligeros y vidrio) y sistemas de recogida (lateral, trasera y vertical de doble gancho) con la finalidad de renovar los ya existentes que precisen un cambio por su mal estado.

Dada la antigüedad y la gran variedad de la mayoría de los contenedores instalados en el municipio de León, el Ayuntamiento de la capital leonesa pretende unificar los distintos modelos facilitando la recogida, simplificando su mantenimiento y reduciendo averías en los recolectores. Esto redundará en una mayor eficiencia en la gestión de los residuos municipales.

Para ello, el Ayuntamiento lanza una licitación con un presupuesto base de un millón de euros. Los elementos de los contenedores estarán fabricados con materiales 100% reciclables que no dañen el medio ambiente.