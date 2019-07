Entrevista con Faustino Sánchez, subdelegado del Gobierno en León «El aumento de los ciberdelitos tapa la gran mejoría en las cifras de criminalidad en León» Faustino Sánchez, durante la entrevista. / Noelia Brandón Al cumplirse un año de su puesta de largo como subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez pone en negro sobre blanco la realidad de su día a día, abordando todos los asuntos sobre la mesa NACHO BARRIO León Domingo, 14 julio 2019, 13:21

Hace una eternidad, Faustino Sánchez iba al frente de las manifestaciones, tomaba el megáfono o hablaba con la prensa sobre la situación de la sanidad en la provincia. Su teléfono solía ser el contacto frecuente para tener la valoración de la parte sindical de cualquier conflicto en el que el sistema de salud tuviera algo que ver. De aquello hace una eternidad. La misma, más o menos, que separa nuestros días de aquella moción de censura tras la que Pedro Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno. Una auténtica eternidad de un año en el que ha pasado todo lo que podía pasar. En el que no ha habido un giro posible que no se haya producido y en el que las carambolas han formado parte de nuestro día a día.

Faustino Sánchez hoy recibe en otra trinchera. El despacho del subdelegado del Gobierno es el lugar elegido para la primera entrevista al cumplir un año en el cargo. Cambio de trinchera, cambio de perspectiva. «Los toros hay que verlos desde todos los puntos, desde la grada a la barrera», comenta. El viejo socialista, como él mismo se define, se toma su tiempo para tocar todos los palos. Atrás parecen haber quedado los años de pancarta y megáfono, pero el ADN sigue ahí. Faustino Sánchez responde.

Apuntes de la entrevista La Ciudad del Mayor retrasa su apertura, que no se producirá antes de septiembre

- Un año después de tomar posesión, ¿cuál es el balance?

- Los retos que estaban encima de la mesa han sido muchos. Había numerosos proyectos para León en los que creíamos pero nos los encontramos parados. Para volver a retomarlos y ponerlos en marcha la maquinaria de la Administración requería que las cosas estuvieran engrasadas, y no lo estaban. Ya advertí cuando tomé posesión que no se podía esperar que lo que no se había hecho en siete años se hiciera de la noche a la mañana. No es mi intención decir que el anterior gobierno no hiciera nada, se encontraron con una situación de crisis y eso generó unas decisiones que no coincidían con nuestra idea.

«Ya advertí cuando tomé posesión que no se podía esperar que lo que no se había hecho en siete años se hiciera de la noche a la mañana». los retos

- ¿Cuáles pudieron ser las razones para que la maquinaria no estuviera engrasada?

- La situación que nos encontramos fue la que fue, muchos proyectos estaban parados y estaban en el ADN de los socialistas como Feve, Torneros, la Ciudad del Mayor o la Ciuden. No quiero decir que fue desidia u otras cosas, solo pienso en ponerlos en marcha.

- Vestas marcó el inicio de su trayectoria desde el primer minuto.

- Nos encontramos con situaciones sobrevenidas, como es el caso de la crisis laboral de Vestas. No había pasado una semana de mi toma de posesión cuando explotó. Ahí todas las administraciones, y digo todas, sin empacho de decir que también la Junta de Castilla y León y por supuesto los trabajadores, se movilizaron e hicieron que todos nos implicáramos en intentar resolver la situación, creo que con bastante éxito.

- Parece que ha pasado un mundo pero solo hace algo más de un año de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno y que desembocó en su llegada a la Subdelegación. ¿Cómo fueron aquellos días?

- El día 22 de junio de 2018 la entonces delegada del Gobierno propuso mi nombre y tengo que decir que el día 21 yo no tenía ni idea de que existía ni siquiera la posibilidad de ser subdelegado. Inicialmente te impacta, porque es algo que no esperas, pero era una oferta ilusionante. Yo soy un viejo militante del PSOE y creo que las prioridades de la provincia eran otras y no las que se tenían en cuenta. La provincia de León está despoblada, los jóvenes se tienen que marchar fuera a buscar su futuro, la mayoría muy bien formados aquí. Cuando se me dijo, aunque la responsabilidad abrumaba, acepté porque creo que aquí se viene a intentar cambiar las cosas y a mejorarlas.

La provincia de León está despoblada y los jóvenes se tienen que marchar fuera a buscar su futuro [...]. Cuando se me dijo que iba a ser subdelegado, aunque la responsabilidad abrumaba, acepté porque creo que aquí se viene a intentar cambiar las cosas y a mejorarlas». el puesto

- Sin salir del capítulo de las infraestructuras de referencia, Feve sigue sin tráfico en el tramo urbano y con notables diferencias cuando sale hacia la Montaña...

- Parece que es la disculpa que utilizo siempre, pero es que es así. Con Feve, salvo la parte correspondiente a Adif y mutilado con respecto a la idea original… No olvidemos una cosa, cuando llegó a su fin el Gobierno de Zapatero y entró el PP, estaban gran parte de las obras en marcha. Estaba en marcha la línea entre Matallana y La Asunción, el ramal con el Hospital estaba prácticamente finalizado… Pero Rajoy decidió anularlo. Ahora falta por desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana en el entorno de la Estación de Matallana, el año pasado se aprobó por parte del Ayuntamiento de León el cambio en la zona. En cuanto a la circulación del tranvía por León se está en la fase de elaborar un Real Decreto para llevarlo a efecto. Se han hecho por parte de la Sociedad Estatal de Seguridad Ferroviaria todos los estudios pertinentes de seguridad, porque no podemos poner un tranvía y ponerlo en marcha inmediatamente. Eso, añadido a que es la primera vez que un tranvía está implicado en la Red Ferroviaria de Interés General, siendo un tren-tranvía, hace muy compleja su elaboración.

La parte de Renfe, que serían los tranvías y los trenes, nos encontramos con dos situaciones. Por un lado se tiene que mejorar la circulación, porque la inversión en Feve en los años pasados fue casi cero. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado contemplaba 50 millones para ello, 25,9 para modernizar la instalación de seguridad de la vía, comenzando ya con la tramitación de la licitación de las obras y dos sistemas que van a ser distintos, uno entre León y Cistierna que es el bloqueo automático de linea única y de Cistierna a Guardo con otro. Los 24,1 millones restantes se iban a dedicar a otras inversiones que están en planificación. Ahora se tiene que partir de cero. Tenemos clara la idea del tranvía por León, pero también el plan de revitalizar la Montaña con el tren.

- ¿Podemos avanzar plazos?

- Hay un tema que es fundamental, que es que no tenemos Presupuestos y sin ellos no hay nada. La idea del Gobierno es desarrollarlo, pero para eso se requiere que haya unos Presupuestos Generales.

«No tenemos Presupuestos, y sin ellos no hay nada, aunque la idea del Gobierno es desarrollarlo». FEVE

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

- Una de sus responsabilidades es la de coordinar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Es León una provincia segura gracias a su labor?

- Lo que hay que decir es que León es una provincia segura. Veníamos de índices de delincuencia inferiores a la media nacional y así seguimos. Según datos de la Policía Nacional, en los primeros seis meses de 2019 el total de infracciones ha descendido un 2%. Desgranando las cifras, los robos en viviendas han caído un 30%, un 40% en anejos de vivienda y un 3% en establecimientos. Están aumentando y bastante los ciberdelitos, que son los que hacen no ver la gran mejoría en el resto de delitos. En territorio Guardia Civil, de enero a mayo, ha habido un 2,8% más de delitos globales, aquí intervienen los ciberdelitos.

Varios momentos de la entrevista. / Noelia Brandón

- Entiendo que la violencia de género sigue siendo una prioridad.

- Desgraciadamente este lunes se produjo la segunda muerte por violencia de género en Castilla y León, en Salas de los Infantes (Burgos), la primera fue aquí en Toreno. Llevamos 28 muertes por violencia de género en lo que va de año en todo el país. El Gobierno, a pesar de la prórroga de presupuestos, ha tenido claras varias cosas, como que hay que luchar y concienciar a la sociedad contra la violencia de género. Añadió al pacto de estado de 2017 diferentes modificaciones del Código Penal y permitió que las administraciones locales pudieran tener un papel clave, implicándolas y dotándolas de medios. En la provincia de León supuso proporcionar más de 300.000 euros a los ayuntamientos para que los utilizaran en esta lucha, era un dinero finalista, cada administración local en función de sus características lo utilizaba en un sentido o en otro. En Ponferrada, por ejemplo, desarrollaron cursos prácticos de ayuda a las víctimas para que no se sientan intimidadas cuando están en una situación complicadas. Además, tengo que recalcar que fuera de su horario de trabajo policías y guardias civiles han puesto su tiempo en estos cursos, que han sido muy satisfactorios.

«Policías nacionales y guardias civiles han puesto su tiempo fuera de su horario de trabajo en los cursos para mujeres víctimas de violencia de género, que han sido muy satisfactorios». lucha contra la lacra

- ¿Echa de menos la Sanidad? ¿Añora aquellos días de sindicalismo?

- Claro que la añoro, yo soy médico, es mi profesión y estoy en este puesto porque era un reto y porque creo en el proyecto de Pedro Sánchez. Mi trabajo tiene mucho de ayuda a la sociedad, la echo de menos por un lado pero al ver que en un año de gobierno se ha aumentado el SMI o que el permiso de paternidad pasó de 5 a 8 semanas o que el subsidio por desempleo a mayores de 50 se contemplara… Eso para mí entra dentro del ADN no solo de mi ideología política sino de mi profesión.

Es bueno que todos veamos los toros desde los diferentes puntos de vista, desde la barrera y desde la plaza. En el sindicato al ver problemas acuciantes, como el paro, te hervía la sangre y te movía por el drama que supone, el sindicalista ahí reivindica. Desde este lado te das cuenta de que para poner en marcha proyectos no puedes hacerlo de hoy para mañana, de hecho hemos abordado varias obras de emergencia que eran imprescindible por presupuesto de urgencia. Cuando me llegué aquí todo el mundo clamaba por el 'bebedero de patos' que era la Nacional 630 a la altura entre Villamañán y el límite con la provincia de Zamora. Eso se solventó con presupuesto de emergencia. En el Puente Villarente pasó lo mismo. Dijimos que no era nuestra intención cerrar el puente sino potenciarlo. Incluso en esas situaciones de emergencia no puedes empezar la obra de hoy para mañana.

- ¿Seguirá como subdelegado si sigue Pedro Sánchez?

- A mí quien me ha nombrado es la delegada del Gobierno en Castilla y León. Esto es una decisión piramidal, de arriba a abajo, dependerá de la cadena de nombramientos.

- ¿Tiene voluntad de seguir?

- Para mí es un reto, y sí, estaré dispuesto a continuar.