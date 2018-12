Arty, el músico urbano, lanza un grito de auxilio para quedarse en León ante el «bloqueo del Ayuntamiento» Arty, el músico ruso del acordeón. / leonoticias El músico denuncia que el alcalde y concejal de Policía mantienen bloqueado el nuevo permiso solicitado, creando un clima de hostilidad contra su persona y su familia y pide ayuda a los leoneses LEONOTICIAS León Sábado, 8 diciembre 2018, 19:16

Arty lanza un desesperado grito de auxilio.

El popular músico ruso, siempre acompañado por su acordeón y al que el Ayuntamiento de León acusa de no cumplir con la normativa, ha pedido la ayuda de todos los leoneses a través de una recogida de firmas para evitar que «vaya de León».

Según señala, es difícil asumir que la ciudad pretenda cerrar la puerta a quienes desgranan con arte el aire leonés, enfrentándose al calor o al extremo frío, viento o lluvia, nieve o granizo. «Me gano la vida tocando el acordeón y creo reconocer en las miradas de complicidad de la ciudadanía leonesa su agradecimiento, todo lo contrario que acontece con los poderes municipales que vetan y me niegan la autorización para hacer mi trabajo».

Arty denuncia que es víctima de acosos policiales desde que el pasado 10 de noviembre, efectivos de la Policía Local le retirasen varias pertenencias y útiles de trabajo – que a día de hoy siguen en su poder- ordenado por autoridades del Ayuntamiento.

Frente a ello, el músico ruso sostiene que cumple con las normativas municipales así como con los acuerdos alcanzados con los vecinos de la Calle Ancha. Es más, continúa, ante la negativa de la policía a permitirme tocar en la calle, solicitó un nuevo permiso al Ayuntamiento hace un mes. «Sin embargo, el señor alcalde y su primero teniente alcalde lo han frenado y bloqueado».

«Los políticos me dicen que la Policía Local frena mi permiso. La Policía Local me dice que los políticos no quieren darme el permiso y quieren que me vaya de León», señala Arty, que el pasado domingo fue desalojado por seis policías cuando tocaba cerca de la plaza de San Domingo. «Sé que la policía local actúa por órdenes alcalde y el concejal de Policía». .

A ello se suma, continúa, que desde el día 30 de noviembre, la Policía Local tiene orden de buscarle y retirarle cada vez que le vena, advirtiendo de la prohibición de toca de León, «nunca, en ningún sitio».

«Las autoridades leonesas han manipulado y difamado contra mi persona e incluso contra el resto de mi familia, sin pruebas, tratando de crear un clima de hostilidad hacia mí. He llegado a recibir ataques de una persona con un destornillador», señala Arty, que inicia una campaña de recogida de firmas para evitar que se vaya de León.

«Amigos, estoy desesperado, pido vuestra ayuda y que firméis para apoyarme y poder quedarme en León».