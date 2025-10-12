Agentes medioambientales y bomberos se movilizarán ante el «menosprecio» de la Junta Los sindicatos cargan contra la «exigua» propuesta de subida salarial de 75 euros mensuales brutos y afirman que las mejoras anunciadas se limitan a lo que «obligan las diferentes leyes estatales»

Los sindicatos CSIF, CCOO y Uscal-Tiscyl afirmaron que las últimas mejoras anunciadas por la Junta de Castilla y León en el operativo contra incendios se limitan a lo que «obligan las diferentes leyes estatales» y sentenciaron que la propuesta de subida salarial de 75 euros mensuales brutos es una menosprecio para agentes forestales y bomberos. Ante esta situación, aseguran que se ven obligados a convocar a sus bases para iniciar «una serie de movilizaciones de carácter indefinido, para que los ciudadanos de Castilla y León sean conscientes del nuevo maltrato de la Junta de Castilla y León hacia el operativo de incendios».

«Señor Fernández Mañueco, nos va encontrar en las calles para recordarle que, aunque nos desprecie, tenemos dignidad y no nos merecemos este maltrato al que nos está sometiendo, después de los catastróficos años de incendios de 2022 y 2025 en el que hemos tenido que lamentar a ocho fallecidos», resumen en un comunicado remitido a Ical.

Estas organización expresaron hoy su «total rechazo y su profundo malestar» con las últimas informaciones aparecidas en prensa, en las que el Gobierno regional, concretamente su consejero de presidencia, Luis Miguel González Gago, «anuncia una serie de medidas y una supuesta gran mejora» en el operativo de incendios autonómico. Entre esa batería de modificaciones, recuerdan que el consejero expresa que la Junta va a mejorar las condiciones laborales del personal a su cargo.

En este sentido, denunciaron que estas recientes afirmaciones de González Gago «se alejan y con mucho de la realidad». «Después del durísimo verano en la lucha contra incendios que ha sufrido el personal del operativo contra incendios de la Junta de Castilla y León, lo único que quiere realizar la Administración es, por fin, cumplir a lo que está ya obligada por dos leyes básicas estatales», constatan.

Así, apuntan a por un lado, la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, básica de Bomberos Forestales en la que se reconoce la figura de bombero forestal, y, por otro, a la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de Agentes Forestales y Medioambientales, con la creación del grupo B para este colectivo. Una adaptación en la normativa autonómica, indican, a la que, además, «estaba obligaba» por el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y que «lleva nuestra Administración autonómica incumpliendo 18 años», como recoge Ical.

Fuera de estas mejoras, destacan los sindicato «únicamente ofrecen al operativo una subida salarial de 75 euros mensuales brutos». «Un incremento exiguo que nos parece totalmente injusto y un menosprecio por parte de la Junta de Castilla y León hacia los agentes medioambientales y los bomberos forestales», lamentaron.

Agregan que «en una labor de protección del mundo rural y del medio natural, en la que ponemos en riesgo nuestras vidas, tragamos humo y nos quemamos literalmente las pestañas, en jornadas interminables de hasta 24 horas con unas condiciones durísimas, la Junta de Castilla y León hace este acto de menosprecio a sus trabajadores y encima lo anuncia en los medios de comunicación a bombo y platillo».

Por estas razones, en la última reunión mantenida el pasado día 10 de octubre, entre los sindicatos y la Junta de Castilla y León, en la que los representantes de la administración presentaron esta «paupérrima mejora«, las centrales sindicales explican que dieron de forma conjunta al conejero »un rotundo no».

Además, aseguraron que las negociaciones hasta la fecha, «ni tan siquiera pueden llamarse así por las formas en las que se han llevado a cabo, con unas prisas inaceptables que no casan con años de retrasos e incumplimientos, por esta razón el malestar de los empleados públicos es máximo».

Los sindicatos firmantes de este comunicado creen «firmemente» que el operativo de incendios forestales y la Consejería de Medioambiente «necesitan cambios profundos, propuestas nuevas y un operativo público de verdad en donde sus trabajadores puedan desarrollar su labor con dignidad, para nosotros es evidente que la Junta de Castilla y León no está en este camino».

