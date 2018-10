Aapaym Castilla y León celebra el Día del Daño Cerebral Adquirido en la capital leonesa Entrada del taller en la sede de Aspaym. La entidad ha realizado un taller de sensibilización «Ponte en mis Zapatos» en el que los asistentes se han podido concienciar de las secuelas que produce el Daño Cerebral Adquirido LEONOTICIAS León Viernes, 26 octubre 2018, 11:43

En el Día del Daño Cerebral Adquirido, que se celebra a nivel mundial el 26 de octubre de cada año, ASPAYM Castilla y León ha querido visibilizar esta patología a través de un taller «Ponte en mis Zapatos», que ha tenido lugar durante toda la mañana en su sede de León, ubicada en la Avenida San Juan de Sahagún 25.

A través de este taller de sensibilización, los asistentes han podido acercarse a la realidad de las personas con Daño Cerebral Adquirido y vivir de primera mano cómo les afecta las secuelas de esta patología y las barreras físicas, sociales, de comunicación o inclusión social que provoca. Al taller han asistido además un grupo de alumnos del Ciclo Formativo de Atención Sociosanitaria del Instituto Ordoño II.

ASPAYM Castilla y León realiza a lo largo del año diferentes campañas de sensibilización, como las celebradas el pasado mes de septiembre por el Día de la Lesión Medular y «No corras, no bebas, no cambies de ruedas», u otras iniciativas como «Tírate con cabeza», «Seguridad Vial y Discapacidad», o «Yo soy trabajo», que buscan concienciar a la sociedad de las consecuencias de un accidente de tráfico, una mala zambullida o un despiste y los diferentes ámbitos de nuestra vida. En el Día del Daño Cerebral Adquirido ASPAYM ha querido poner de manifiesto esta patología y trabajar por su prevención y la sensibilización en la sociedad.

ASPAYM Castilla y León es una entidad pionera en la comunidad en materia de discapacidad física, pero también en cuanto a la prevención de patologías crónicas, lesiones y problemas músculo esqueléticos. Con el objetivo de hacer esta sociedad un entorno 100% inclusivo, la entidad sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de todas las personas a través de la rehabilitación, la investigación, el empleo, la accesibilidad, la juventud y la prevención.