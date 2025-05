Sanidad asegura que el servicio de Pediatría de La Bañeza está cubierto gracias al programa de gestión compartida

Leonoticias León Jueves, 15 de mayo 2025, 14:52 Comenta Compartir

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aseguró que el servicio de Pediatría en La Bañeza esta «cubierto» con un pediatra que pasa consulta de lunes a viernes por la mañana y con otros de «programa de gestión compartida».

El consejero señaló que de las dos plazas que hay en La Bañeza de Pediatría una está cubierta y la otra que está sin cubrir, actualmente la cubren pediatras de la misma área de salud de León que asisten de lunes a jueves en consulta de tarde y otro que asiste por la mañana.

«Las agendas de mañana no pasan de 28 niños y las agendas de tarde no pasan de 15. Por lo tanto, realmente considero que están cubiertos. Otra cosa es que no tienen todavía un pediatra que vamos a contratar con el programa de fidelización cuando acaben los residentes de pediatría», resaltó.

