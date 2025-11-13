La Bañeza remodela su salón de actos con 335.000 euros El Ayuntamiento de La Bañeza impulsa la reforma del Salón de Actos del Centro Cultural de las Tierras Bañezanas a través de la Escuela Taller

El Ayuntamiento de La Bañeza, a través de la Escuela Taller, está llevando a cabo la reforma del salón de actos del Centro Cultural de las Tierras Bañezanas, un espacio emblemático y de gran importancia para la vida cultural y social del municipio.

La actuación forma parte del programa formativo desarrollado por la Escuela Taller del ECYL, que cuenta con 12 alumnos y un presupuesto cercano a los 335.000 euros, financiado por la Junta de Castilla y León. Este proyecto se enmarca dentro de una iniciativa orientada a proporcionar formación práctica y teórica en el ámbito de la carpintería, con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los participantes una vez concluida su formación.

Durante casi un año de trabajo, la Escuela Taller ha acometido diversas intervenciones en edificios municipales, entre las que destaca la reforma de la Casa del Capataz, además de la realización de labores de mantenimiento de mobiliario y otras actuaciones vinculadas al aprendizaje técnico y profesional del alumnado.

La reforma del salón de actos busca adaptar este espacio a las nuevas necesidades, dotándolo de una mayor versatilidad, confort y funcionalidad para sus múltiples usos. Este recinto acoge a lo largo del año conferencias, actividades educativas y sociales, reuniones de colectivos locales y ensayos musicales, entre otras iniciativas. Asimismo, el espacio cuenta con una destacada colección de cuadros, que constituye un importante atractivo cultural para vecinos y visitantes.

La Escuela Taller se encuentra actualmente en su fase final. El Ayuntamiento de La Bañeza ya trabaja con la intención de impulsar una nueva edición de este programa formativo, dada la relevancia y los buenos resultados obtenidos tanto en la mejora del patrimonio municipal como en la capacitación profesional de los participantes.

Cabe destacar que esta Escuela Taller ha sido una de las que ha contado con mayor dotación económica dentro de la provincia de León, reflejo del compromiso de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de La Bañeza con la formación, el empleo y la conservación del patrimonio local.

