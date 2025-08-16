leonoticias - Noticias de León y provincia

La Bañeza entrega los premios del XXIII Concurso de Pintura Rápida

El certamen reunió a 12 artistas y reconoció el talento creativo con la entrega de premios en la Biblioteca Municipal

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:51

La Bañeza entrega los premios del XXIII Concurso de Pintura Rápida. Este viernes, 15 de agosto, la ciudad de La Bañeza acogió la vigésima tercera edición del Concurso de Pintura Rápida «Ciudad de La Bañeza», en el que participaron un total de 12 artistas procedentes de distintas localidades y con una amplia representación intergeneracional.

La entrega de premios se celebró en la Biblioteca Municipal y estuvo presidida por la concejal de Cultura, Silvia Cubria, quien destacó la calidad de las obras presentadas y el compromiso de los participantes con esta cita cultural, ya consolidada en el calendario artístico de la ciudad.

El jurado otorgó el primer premio a Eduardo Alsasua García, el segundo premio a Carlos Montero Gil y el tercer premio a la artista local Sofía Mirasierras Muñoz.

Algunas de las obras participantes permanecerán expuestas en la Biblioteca Municipal, permitiendo a vecinos y visitantes disfrutar del talento y la creatividad de los artistas que dieron vida a esta nueva edición del certamen.

