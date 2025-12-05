La Bañeza cambia la ubicación de los radares móviles La Concejalía de Tráfico recuerda que, pese a los esfuerzos realizados en materia de concienciación y control, continúan detectándose excesos de velocidad

El Ayuntamiento de La Bañeza, a través de la Concejalía de Tráfico, comunica a la ciudadanía el cambio de ubicación de los radares móviles: en la carretera Nacional VI y en las inmediaciones del Centro de Salud, situadas ambas en dicha vía.

Desde el consistorio se subraya que «esta medida se enmarca dentro del compromiso municipal de seguir informando de manera transparente sobre los cambios en la ubicación de estos dispositivos, que no persiguen ningún objetivo recaudatorio, sino una finalidad exclusivamente preventiva».

La Concejalía de Tráfico recuerda que, pese a los esfuerzos realizados en materia de concienciación y control, continúan detectándose excesos de velocidad en determinados puntos del municipio. Estas conductas representan un riesgo evidente tanto para los propios conductores como para peatones y demás usuarios de la vía pública.

Por ello, se hace un llamamiento a la ciudadanía para respetar los límites de velocidad establecidos, contribuyendo entre todos a mantener una ciudad más segura, ordenada y comprometida con la convivencia vial.

