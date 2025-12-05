leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Bañeza cambia la ubicación de los radares móviles

La Concejalía de Tráfico recuerda que, pese a los esfuerzos realizados en materia de concienciación y control, continúan detectándose excesos de velocidad

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:04

Comenta

El Ayuntamiento de La Bañeza, a través de la Concejalía de Tráfico, comunica a la ciudadanía el cambio de ubicación de los radares móviles: en la carretera Nacional VI y en las inmediaciones del Centro de Salud, situadas ambas en dicha vía.

Desde el consistorio se subraya que «esta medida se enmarca dentro del compromiso municipal de seguir informando de manera transparente sobre los cambios en la ubicación de estos dispositivos, que no persiguen ningún objetivo recaudatorio, sino una finalidad exclusivamente preventiva».

La Concejalía de Tráfico recuerda que, pese a los esfuerzos realizados en materia de concienciación y control, continúan detectándose excesos de velocidad en determinados puntos del municipio. Estas conductas representan un riesgo evidente tanto para los propios conductores como para peatones y demás usuarios de la vía pública.

Por ello, se hace un llamamiento a la ciudadanía para respetar los límites de velocidad establecidos, contribuyendo entre todos a mantener una ciudad más segura, ordenada y comprometida con la convivencia vial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  2. 2 El bar leonés que 36 años después de abrir continuó su historia gracias a su camarera
  3. 3 Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural
  4. 4 La nieve complica el tráfico en dos puertos de León y un tramo de autopista
  5. 5 El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados»
  6. 6 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  7. 7 El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León
  8. 8 Los vecinos de Cistierna, divididos entre los puestos de trabajo y el riesgo de una nueva planta de biogás
  9. 9 El resurgir de Clemente: «No somos Castilla-León ni Castilla y León y Burgos y Soria; un poco de respeto»
  10. 10 Las temperaturas se dispararán durante el puente en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Bañeza cambia la ubicación de los radares móviles

La Bañeza cambia la ubicación de los radares móviles