500 euros para las vacaciones en Italia

Domingo, 10 de mayo 2020

Los italianos podrán irse este verano de vacaciones, aunque preferiblemente deberán hacerlo en su propio país para ayudar así a uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus y que supone el 13% del PIB nacional. El primer ministro, Giuseppe Conte, garantizó este domingo que será posible ir a la playa, a la montaña o a gozar de las ciudades de arte italianas durante los meses de verano, aunque pidió tener datos ulteriores de cómo marcha la pandemia para poder ofrecer indicaciones claras sobre cómo deberán desarrollarse este año las vacaciones estivales.

«Este verano no lo pasaremos en el balcón y las bellezas de Italia no se quedarán en cuarentena», comentó Conte en una entrevista en el 'Corriere della Sera', en la que consideró que sería «bonito» que los italianos trasncurrieran en el país el veraneo, «que lo haremos en modo diverso, con reglas y cautelas». El Gobierno pretende esperar a que pase entre una semana y diez días desde que comenzó el desconfinamiento el 4 de mayo para valorar cómo ha afectado a la curva de contagios y decidir qué pasos ulteriores pueden darse en el levantamiento de las restricciones.

Entre las medidas que el Ejecutivo está barajando para reactivar el sector turístico destaca la concesión de una ayuda de hasta 500 euros, dedicada a familias con rentas de hasta 35.000 euros, para cubrir los gastos de servicios ofrecidos en el territorio nacional por empresas del sector entre el 1 de julio y el 31 de diciembre. El llamado 'bonus vacaciones', según el borrador del decreto publicado por la prensa local, se reduciría a los 300 euros en el caso de las parejas sin hijos y a los 150 euros para quienes viajen en solitario. Serían las empresas las que, en principio, adelantarían a los clientes el descuento, que más adelante sería reembolsado por el Estado.

El ministro de Cultura y Turismo, Dario Franceschini, acudió el pasado jueves al Senado para garantizar la «absoluta transparencia» de la ayuda para que los italianos puedan irse de vacaciones y ocupen así en parte el hueco que han dejado los turistas internacionales. Franceschini advirtió de que el sector afronta una «crisis estructural» debido a la falta de los visitantes de otros países y a que «los movimientos de las personas se ralentizarán por prudencia incluso cuando no haya más restricciones».

Vittorio Messina, presidente de la patronal Assoturismo, lamenta que el sector en Italia «esté entrando en un coma que podría ser irreversibile» y critica la falta de reglas claras sobre cómo debe desarrollarse su actividad en este nuevo escenario. Buen ejemplo de ello es la incertidumbre acerca de cómo se tendrá que mantener la distancia de seguridad en las playas. Ya hay empresas que han propuesto la instalación de mamparas de plexiglás o de tela para separar las sombrillas y tumbonas, pero aún no se sabe qué sistema habrá que utilizar. «No hay tiempo que perder. Sólo el verano supone al menos un millón de puestos de trabajo. Empezaremos a darnos cuenta dentro de poco del desastre que viene», señala Messina.

En ciudades como Venecia, Florencia o Roma, que tienen en el turismo internacional su principal fuente de ingresos, el cerrojazo primero y la incertidumbre actual sobre cuándo podrán regresar los visitantes de otros países está provocando una situación desesperada en el sector. «Tenemos que abrir ya porque si no, vamos a una situación en la que pasaremos hambre», asegura la veneciana Stefania Tea, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Hoteleros.

«Si perdemos el verano habrá muchas empresas que no llegarán a la próxima temporada baja. Aquí en Venecia ya encuentras algunos hoteles pequeños que están en venta porque no aguantan la crisis», señala Tea, advirtiendo de que el turismo nacional por sí sólo no es suficiente para salvar el sector en la Ciudad de los Canales. «Aquí trabajamos mucho con el mercado americano, que tal vez no volvamos a ver hasta mitad del año que viene, y que tiene una capacidad de gasto más alta. Los hoteles de lujo están sufriendo mucho, pues trabajaban prácticamente sólo con extranjeros».

Tea anima a viajar a Venecia en cuanto sea posible para disfrutar de la ciudad sin aglomeraciones y «con toda seguridad», pues los empresarios del sector turístico «se han preparado para que no haya contagios».