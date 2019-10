Escocia quiere que le permitan convocar un nuevo referéndum sobre la independencia Nicola Sturgeon, este martes durante su intervención en el congreso del SNP. / Reuters Nicola Sturgeon, que se solidariza con los condenados por el 'proces', defiende que Londres «debe permitir una expresión mayoritaria, clara y sin ambigüedad» IÑIGO GURRUCHAGA Londres Martes, 15 octubre 2019, 18:27

El Gobierno de Escocia pedirá antes del final del año que el Ejecutivo de Londres le transfiera temporalmente el poder de convocatoria y organización de un nuevo referéndum sobre la independencia, según ha anunciado su ministra principal, Nicola Sturgeon, en el discurso de clausura de la conferencia anual de su partido, que se ha celebrado en Aberdeen. La consulta de 2014, que se saldó con la victoria del 'no', se convocó por el mismo procedimiento.

Theresa May rechazó varias veces la cesión de ese poder que había transferido su predecesor, David Cameron, argumentando que el contexto de las negociaciones del 'brexit' no era el momento de una segunda consulta. Boris Johnson, en una visita a Edimburgo, tras su elección como líder conservador, en julio, rechazó el segundo referéndum porque, a su juicio, «no hay ninguna razón» para convocarlo.

Sturgeon ha confirmado que quiere convocar la consulta en 2020, a pesar de que los sondeos registran empates en favor y en contra de su celebración, o de la independencia. «El proceso por el cual elegiremos el futuro de Escocia debe ofrecer la capacidad real de lograr la independencia», ha dicho. «Debe permitir una expresión mayoritaria, clara y sin ambigüedad».

Debe ser también legal, según Surgeon. En otro pasaje de su discurso ha expresado su «apoyo y solidaridad» con «los políticos y activistas de Cataluña que han sido condenados a penas de cárcel por hacer una campaña pacífica por el derecho de autodeterminación», pero aunque la líder escocesa afirma que la ley en la que se basó esa condena «debe cambiarse», puntualizó también que «como ministra principal, soy muy consciente de la importancia del imperio de la ley».

Algunos miembros del Partido Nacional Escocés(SNP) han expresado su deseo de convertir las próximas elecciones generales en una fuente de legitimidad para declarar la independencia, pero esa opinión es minoritaria y Sturgeon se opone a ella sin ambigüedad. «El proceso ha de ser legal y debe tener el reconocimiento de la comunidad internacional», ha dicho.

Imanes

Las elecciones generales son inminentes, cree la líder. Y su partido las batallará con el mensaje de que «votar por el SNP es demandar la independencia y asegurar el derecho de Escocia a elegir». Su cálculo especulativo es que el resultado de unos comicios en Reino Unido será de nuevo un Parlamento sin clara mayoría. Tras descartar su apoyo a un Gobierno conservador, su mensaje a quien quiera formarlo es que, si no está dispuesto a aceptar la consulta, «no se moleste en llamar por teléfono».

El SNP traza una senda imaginaria hacia la independencia en un paisaje de arenas movedizas, en el que no hay certeza de la fecha, de la culminación o de los términos del 'brexit', tampoco de la inminencia de elecciones generales. Pero su evaluación de la coyuntura se resume en tres sentencias: «El 'brexit' es un desastre», «El sistema de Westminster se ha roto y no puede repararse», «La negativa al segundo referéndum escocés es insostenible».

En su aliento por la idea de la independencia, Surgeon parte de la creencia en el potencial económico de Escocia, con renta per cápita más alta que Francia, recursos energéticos renovables abundantes, sectores económicos fuertes en turismo, agroalimentario, industria, finanzas,… La política de cohesión social de su Gobierno quiere asentar a Escocia entre los pequeños países felices del mundo.

E incluso ha encontrado un beneficio en un futuro de 'brexit' con la Escocia independiente como parte íntegra de la Unión Europea. Quedará ubicada «en el mejor de dos mundos, un puente entre Europa y Reino Unido, un imán para la inversión global». Cuando le preguntaron este domingo en la BBC si en ese puente que ella sueña no habría controles aduaneros, que no se contemplaban en el proyecto de la independencia en 2014, respondió que no quería especular sobre circunstancias futuras.