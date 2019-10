Demanda contra Apple por incitar a la homosexualidad a un joven ruso Exige a la compañía estadounidense una compensación de un millón de rublos (unos 14.000 euros) RAFAEL M. MAÑUECO Corresponsal en Moscú Jueves, 3 octubre 2019, 15:05

El tribunal Présnenski de Moscú ha admitido a trámite la demanda de un joven ruso de 25 años apellidado Razumílov y con las iniciales de su nombre y patronímico D.E. Según el texto de la querella, cuyo formulario con el sello de «recibido» del tribunal moscovita ha sido difundido en la cuenta de Twitter de la emisora Govorit Moskvá, Razumílov exige a la compañía estadounidense Apple una compensación de un millón de rublos (unos 14.000 euros) como compensación al «daño moral sufrido» por haberle convertido en un homosexual.

Según explica Razumílov en su reclamación, descargó en su iphone desde la App Store de Apple la aplicación Waves Wallet, que sirve para operar con criptomonedas. Y, el pasado mes de julio, alguien le ingresó en su cuenta 69 GayCoins con la anotación «Don't blame until you do that» (no lo condenes mientras no lo hayas probado).

Así que el joven ruso siguió el consejo y probó lo que en Rusia llaman «orientación sexual no tradicional». «Pensé, realmente que cómo se puede condenar algo sin experimentarlo. Y decidí probar las relaciones entre personas del mismo sexo. Después de dos meses puedo decir que estoy enredado en la más promiscua intimidad con representantes de mi mismo género y no puedo dar marcha atrás«, asegura en la parte explicativa de su querella.

Según su relato, como resultado de todo ello, «mi vida ha cambiado a peor». Cree que Apple le empujó a la homosexualidad de forma manipuladora y ello le ha causado «sufrimiento moral y daño psicológico». Razumílov cuenta que ahora tiene una pareja homosexual estable «y no sé cómo explicárselo a mis padres».

Su abogada, la jurista Sapizhat Gusneyeva, que ya ha defendido a gays en otras causas, señala que no ha presentado la demanda contra Waves Wallet porque carece de oficina en Rusia y, en realidad, Apple «es la que ha posibilitado que se pueda descargar la aplicación».

Alexánder Ivanov, director general de la plataforma Waves confirmó al diario económico ruso RBK que Razumílov recibió efectivamente en su cuenta 69 GayCoins y el mensaje de invitación a la homosexualidad «pero ni Waves ni Apple tienen nada que ver con el incidente (...) quien lo inició fue un particular». Eso sí, Ivanov sostiene que «tomaremos las medidas necesarias para que algo así no se vuelva a repetir», aunque no explicó cómo.

Gusneyeva dice que la aplicación Waves Wallet la descargó en 2017, la incitación a la homosexualidad se produjo en julio de este año y la demanda fue presentada el 20 de septiembre. Fue admitida a trámite cinco días después y la primera vista del proceso está prevista para el próximo 17 de octubre.

En mayo de 2016, el tribunal Jamóvnicheski de Moscú falló en contra de otra demanda, exigiendo también un millón de rublos, del magnate Román Máslennikov contra Yándex, el buscador de Internet más popular en Rusia. Máslennikov culpaba a Yándex de su calvicie a causa de las «malas noticias» que difundía. Sin embargo, el caso de Razumílov podría tener un desenlace diferente debido a la actual coyuntura de antiamericanismo fomentada desde el Kremlin y al posicionamiento crítico con la homosexualidad reinante en Rusia.