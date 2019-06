Conciencia española para la moda china Modelos con discapacidades intelectuales. / R. C. Una madrileña pone en marcha la primera campaña de publicidad protagonizada por personas con discapacidad en el país ZIGOR ALDAMA Shanghái (China) Domingo, 2 junio 2019, 19:46

«Es un suicidio. Si a Zara le han saltado a la yugular por utilizar una modelo que los chinos consideran fea, a vosotras os van a destrozar». Ese fue uno de los comentarios que más tuvo que escuchar la empresaria Mónica Muriel desde que la marca de moda que fundó hace tres años y medio, Zurita, anunció su intención de poner en marcha algo inédito en China: una campaña promocional íntegramente protagonizada por mujeres con discapacidad intelectual.

Pero esta madrileña de 37 años no se amilanó y su proyecto ya es una realidad. «La idea surgió cuando Inclusion Factory, que emplea a personas con discapacidad psíquica en la fabricación de componentes de automoción, vio que solemos hacer sesiones de fotos con 'mujeres de verdad', y nos preguntó si considerábamos que sus trabajadoras lo eran», recuerda Muriel. «Nuestra marca nació en Shanghái con la intención de poner un granito de arena en el giro hacia la concienciación y la sostenibilidad que vive el sector de la moda, así que no dudamos en decir que sí», añade.

Cinco mujeres con diferentes discapacidades intelectuales se han convertido en la cara de Zurita para su nueva colección, pero no ha sido fácil lograrlo. El proceso ha llevado varios meses, y no ha estado exento de contratiempos. «Primero tuvimos que conseguir la autorización de los padres de quienes se presentaron voluntarias. Pero lo más complicado vino después, cuando ya habíamos encontrado un grupo de profesionales extranjeros que se habían ofrecido para realizar la sesión fotográfica. Quedaban solo 24 horas y el fotógrafo comenzó a poner pegas por lo peliagudo del tema y, finalmente, todo el equipo se echó atrás», cuenta Muriel.

No en vano, la discapacidad es aún tabú en el gigante asiático. Según la Federación China de Personas con Discapacidad, unos 85 millones de chinos reconocieron en el censo de 2010 vivir con algún tipo, ya sea física o mental, que les impide llevar una vida corriente. Sin embargo, es muy raro cruzarse con algún discapacitado en las calles. «El estigma es enorme. Hay quienes incluso no se acercan a ellos porque creen que es contagioso», analiza Muriel.

Afortunadamente, Central Studios se interesó por el proyecto y se ofreció a materializar una campaña que, con el lema 'diseñado para el éxito', pone el acento en todo lo que sus protagonistas son capaces de hacer. «La gente me decía que no podía hacer esto o aquello, y que no debería soñar con llevar una vida plena. Pero tengo un trabajo, tengo amigos, y soy independiente. Mírame, incluso soy una modelo», cuentan las mujeres que ponen su imagen al servicio de Zurita, que destinará el 25% de los beneficios de la campaña a los programas de formación e inserción social de Inclusion Factory.

«La sesión fotográfica fue maravillosa. Lo pasamos genial, y ellas nos dijeron que habían hecho realidad un sueño. Son muy coquetas, pero han interiorizado lo que siempre les han dicho, que no son guapas. Al final, se sacudieron los nervios y una incluso hizo gala de maneras de famosa al rechazar que la peinaran o la maquillaran. Quería salir como es», rememora divertida la empresaria madrileña.

Ahora, a Zurita le toca enfrentarse al juicio del público. De momento, está siendo favorable. «Hemos logrado más de 6.000 visitas en nuestra cuenta de WeChat, que son muchas incluso para las grandes marcas, y los comentarios son positivos. La gente destaca que hayamos sido valientes y están surgiendo colaboraciones. Vamos a preparar incluso una exposición con las fotos. Yo espero que todo esto sirva para impulsar en la buena dirección los grandes cambios que se están dando en la sociedad china», concluye Muriel.