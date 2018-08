El grupo 'Soldados de Franelas' se atribuye el atentado a Maduro El grupo rebelde, que asegura estar integrado por civiles y militares, pide al «pueblo de Venezuela que salgamos todos a las calles, sin retorno» COLPISA / AFP Domingo, 5 agosto 2018, 08:13

Un grupo rebelde integrado por civiles y militares se ha atribuido el supuesto atentado con drones cargados con explosivos que habría tenido lugar el sábado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien resultó ileso, según un comunicado difundido en redes sociales.

Según un comunicado leído por la periodista opositora Patricia Poleo en su canal de Youtube, el fallido atentado durante un desfile militar forma parte de la 'Operación Fénix' llevada a cabo por un grupo identificado comoo Movimiento Nacional Soldados de Franelas.

Poleo, que vive en Estados Unidos y es muy crítica con el gobierno socialista, lee en su canal de Youtube el texto que, asegura, le entregó el grupo. «Es contrario al honor militar mantener en el gobierno a quienes no solo se han olvidado de la Constitución sino que han hecho de la función pública una manera obscena de enriquecerse y envilecerse», reza el comunicado.

El mandatario venezolano responsabilizó del hecho a la oposición venezolana y al saliente presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. También aseguró que los financistas del ataque se encuentran en Estados Unidos y pidió ayuda al mandatario Donald Trump para perseguirlos. El fiscal general, Tarek William Saab, asegurad que ya se iniciaron las investigaciones y que «hay detenidos», aunque no reveló su identidad. Maduro prometió que las «investigaciones van a ir hasta el fondo caiga quien caiga».

«Si la finalidad de un gobierno es el logro de la mayor suma de felicidad posible no podemos tolerar que la población sufra hambre, que los enfermos no tengan medicamentos, que la moneda no tenga valor, que el sistema educativo ni eduque ni enseñe, solo adoctrinando el comunismo», añade el texto leído por Poleo.

«Ejecutamos acciones amparadas en nuestra Constitución(...) Pueblo de Venezuela para culminar con éxito esta lucha emancipadora es necesario que salgamos todos a las calles, sin retorno», continúa el escrito.

El grupo rebelde se presenta a través de Twitter como un grupo integrado por «militares y civiles patriotas y leales al pueblo de Venezuela que buscan rescatar la Democracia de una nación en dictadura». «Así nos burlamos de la dictadura buena para matar al pueblo de hambre pero cobarde cuando les llega la hora», decía otro de los tuits publicados poco después de registrarse el hecho durante una ceremonia militar en Caracas.