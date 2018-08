Will Smith y Halle Berry, intercambio de fotos curiosas El montaje que Will Smith envió a Halle Berry. / W. S. El actor felicitó a la actriz por su cumpleaños con un montaje de lo más extravagante E.N. Viernes, 17 agosto 2018, 17:42

Entre todas las felicitaciones recibidas por Halle Berry una llamó la atención por su extravagancia. Su remitente: Will Smith.

Los dos actores son amigos desde hace tiempo, pero el que fuera protagonista de 'El Príncipe de Bel Air' no encontró ninguna imagen junto a la actriz y optó por enviar una divertida felicitación a través de su cuenta de Instagram. «Feliz cumpleaños Halle. Estaba buscando en Google fotos nuestras y esto es todo lo que pude hacer», en alusión a un montaje, que, como recoge la web de 'Bekia', bien podría ser reflejo de cómo habrían sido los hijos de estos dos amigos si en lugar de amistad hubiesen tenido algo más.

La imagen que Halle Berry ha bautizado como Wille Smerry. / H. B.

La reacción de Halle Berry fue inmediata. La actriz utilizó las mismas armas que su amigo, a quien envió otro montaje divertido y un texto: «Mi querido Will Smith, no puedo agradecerte el hermoso mensaje de cumpleaños que me enviaste». «Ojalá que a partir de ahora usemos solo estas fotos en lugar de imágenes reales donde aparecemos juntos». En el montaje, la actriz mezcló su cara con la del actor. Pero, además, Berry añadió un hashtag para dar nombre a este humanoide: Wille Smerry.