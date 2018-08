Mª Teresa Campos confiesa su culpa Mª Teresa Campos. / ABC La presentadora reconoce que fue ella misma quien se provocó el ictus por «todas las puñaladas que me han clavado» E.N. Jueves, 9 agosto 2018, 11:42

Más de un año ha tardado Mª Teresa Campos en hablar de su ictus y de los problemas que mantiene con Mediaset. La presentadora está disgustada con la cadena y, aunque amenazó con jubilarse, ahora ha echado mano de Mila Ximénez para demostrar que se encuentra en plena forma.

Y lo ha hecho en la revista 'Lecturas' donde ha confesado que a su edad puede seguir trabajando «igual que hace un año. Sobre todo me funciona lo que tiene que funcionar, la cabeza». En ese momento, la matriarca de las Campos recordó el problema de salud que padeció: «Me provoqué yo misma el ictus... Por puñaladas que me han clavado», reconoce. «Ahora mismo prefiero callarme porque si me pongo a hablar me embalo».

Mª Teresa Campos también habla de la operación de su hija, Terelu Campos. «Quiero que se sepa que me pueden sacar muy mona, me arreglo, pero todo va por dentro. Estoy contrariada y dolida por lo de mi hija, ahora espero que el tratamiento sea leve, que sea lo menos dañino».

La relación que mantienen ambas, como recoge ABC, es especial porque, como ella misma reconoce, han compartido noches de juerga: «Tuvimos novios que eran hermanos. A veces, ella me decía que le gustaba alguien y me pedía que no se lo levantase».

Durante la entrevista, no falta la mención a su actual pareja, Edmundo Arrocet, con quien lleva cuatro años porque «pone alegría a mi vida, nos llevamos bien, dentro de que cada uno tenemos nuestra forma de pensar. Edmundo disfruta con que yo haga cosas y que la gente le pida que me cuide por la calle».