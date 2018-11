Soraya Arnelas habla por primera vez de la enfermedad que sufrió tras ser madre «Ahora entiendo el porqué de las depresiones posparto, las separaciones...», escribió en Instagram la artista EL COMERCIO Gijón Lunes, 12 noviembre 2018, 18:49

Soraya Arnelas ha querido hacer un balance de estos 20 meses como madre, para lo que ha publicado una carta en su Instagram en la que no se ha guardado ningún secreto. De hecho, la artista ha aprovechado la ocasión para dar visibilidad a una enfermedad muy común y que ella no había padecido hasta que no trajo su hijo al mundo.

«He pasado por una psoriasis a causa del estrés, por ansiedad, por luchas internas que casi ni yo entendía», ha escrito Soraya junto a una foto de su hija, «he de confesar que estos 20 primeros meses, más que el trabajo que he tenido que hacer con ella, ha sido conmigo misma. He visto mis defectos como persona de una manera tan clara...».

Con su carta, Arnelas quiere sacar a la luz la realidad de la maternidad y sus consecuencias tanto negativas como positivas. «Ahora entiendo el porqué de las depresiones posparto, las separaciones... No a todo el mundo le pasa... Yo puedo confesar que ahora, después de 20 meses, veo la luz. Manuela se ha convertido en una señorita, un poco más tranquila, y eso también me ha ayudado».