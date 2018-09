Sofía Suescun pasa de una boda inminente a la ruptura fulminante La navarra Sofía Suescun. / Instagram La ganadora de 'Gran Hermano' le dijo a su prometido, en 'Sábado Deluxe': «Vale Alejandro que te den por culo, ya no nos vamos a casar» EL NORTE Lunes, 3 septiembre 2018, 11:55

Sofía Suescun acudió la pasada semana al plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de sus planes de boda con Alejandro Albalá, pero lo que no esperaba la navarra es que se quedasa plantada por el 'novio' en mitad del programa. El cántabro entró en directo en la entrevista, en el momento en el que Sofía mantenía una conversación con su madre, Maite Galdeano, y lo que allí se comentaba era de todo menos buenas palabras para el novio, que decidió entrar para decir: «Me parece muy fuerte que mi novia no me defienda» y no era para menos ya que la 'madrísima' aseguró que su futuro yerno estaba viviendo muchas veces en su casa sin pagar nada y comiendo de gratis: «Eres más agarrado que yo», le decía la exconductora de autobuses. Ante tales ataques, Albalá ya harto dijo: «Yo no he perdido matrimonio a nadie».

En ese momento, Suescun se quedó petrificada, a la vez que la presentadora, María Patiño, le pedía explicaciones al joven para conocer las razones por las que se había concertado la entrevista si todo era falso: «Alejandro no habrás formulado la pregunta pero sí hemos hablado de que te gustaría casarte conmigo», decía la ganadora de 'Supervivientes', intentando salir del paso, a lo que el joven contestaba «Pero eso es algo que hacen todas las parejas». La situación se iba tensando y la navarra quiso acabar la conversación: «Vale Alejandro que te den por culo, ya no nos vamos a casar». De esa manera, lo que apuntaba con ser una boda, se convirtía en una relación rota.

Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, entró en directo en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco

Maite Galdeano no pudo permanecer callada: «Va a pasar muy gordo: voy a sabotear la boda de Sofía Suescun y Alejandro Albalá porque hay otro nombre con el que se va a casar Sofía». Sofía, en ese momento, no sabía por donde iba a salir su madre. La persona que le iba a proponer era ella misma: «Quiero estar con ella hasta la muerte y detrás de la muerte», apuntaba la navarra, además volvía a insistir en que su hija no se casará con Albalá: «no hace hace, me pone los pelos de punta, todo el día discutiendo con él, quiere seguir viviendo del cuento y yo no voy a permitir que mi hija esté con alguien de este pensamiento».