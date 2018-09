Ana Rosa Quintana aclara si estará en la boda de Belén Esteban Ana Rosa Quitana. / Instagram La 'princesa del pueblo' fue compañera de plató durante varios años de la periodista EL NORTE Martes, 11 septiembre 2018, 11:31

Ana Rosa Quintana comenzó ayer una nueva temporada de su magazine matinal. Además de pronunciarse sobre la detención de su marido y puesta en libertad, también habló de la boda de Belén Esteban el próximo 22 de junio.

En torno a lo que se ha venido en denominar la 'boda del año' se han vertido muchas informaciones, aunque las dos cuestiones que más interés han suscitado han sido la venta o no de la exclusiva de la boda y quienes serán los invitados al enlace. De momento, se rumorea que podrían alcanzar la cantidad de 300 personas.

Ana Rosa no ha ocultado su alegría por la boda de Belén: «Quiero felicitar a Belén. Ha pasado tiempos muy malos, muy duros, y creo que se merece ahora estabilidad». También ha hablado de su presencia o ausencia en la boda, algo que ha dejado claro: «No voy a ir. No por nada, porque uno a la boda suele invitar a los más próximos». Parece extraño que la colaboradora de 'Sálvame' no haya invitado a la presentadora teniendo en cuenta la amistad que les une, según recoge el portal 'Bekia'.