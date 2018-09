Richard Gere y Alejandra Silva estrenan paterninad El Dalai Lama acaricia la tripa de Alejandra Silva. Instagram La empresaria confirma su embarazo al publicar una tierna imagen en Instagram EL NORTE Lunes, 17 septiembre 2018, 14:21

Richard Gere y Alejandra Silva esperan su primer hijo en común. La empresaria no ha dudado en hacer pública la noticia y para ello ha recurrido a Instagram donde ha compartido una curiosa fotografía y el siguiente texto: «Muy feliz recibiendo bendiciones para nuestro preciado tesoro por llegar... No podía anunciarlo sin antes habérselo dicho a su SS Dalai Lama». En la imagen, el Dalai Lama acaricia la tripita de Silva.

Ésta es la confirmación oficial del estreno de la paternidad del actor y la empresaria, aunque como recuerda Bekia, Silva ya había dado pistas de su embarazo al publicar en las redes sociales imágenes donde aparecía con un vestido premamá.

De esta forma, Richard Gere será padre por segunda vez a los 70 años. El primero de sus hijos es fruto de la relación que mantuvo hasta 2016 con Carey Lowell.

En estos momentos, Silva y Gere continúan de vacaciones por los Países Bajos, visitando Ámsterdam y Róterdam, ciudad donde se han encontrado con el Dalai Lama, una cita muy especial para ellos porque ambos profesan el budismo.

«Me encantan las casas con mucho ruido, vengo de una familia numerosa, me encantan los niños y no me importaría nada volver a ser madre», reconoció Silva en una entrevista a la revista '¡Hola!'. Su sueño se ha hecho realidad.