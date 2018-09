Poty Castillo habla de su enemistad con David Bustamante Poty Castillo. / Instagram El coreógrafo ha hablado de su relación con quien fuera su gran amigo: «Me dan ganas hasta de llorar» EL NORTE Jueves, 6 septiembre 2018, 21:02

Poty Castillo ha vivido unos momentos complicados debido a la separación de dos grandes amigos, Paula Echevarría y David Bustamante. El coreógrafo mantenía una estrecha relación con el cantante desde hace 20 años. El bailarín llegó a decir que consideraba al de San Vicente de la Barquera su 'hermano pequeño'.

Nunca llegó a posicionarse en ninguno de los bandos tras su separación, no así su esposa, que es gran amiga de la influencer. Una amistad que podría haber ayudado, en un principio, a distancir al cantante y al bailarín.

Una vez que Paula comenzara su relación con Miguel Torres, Poty volvió a llevarse muy bien con ella, lo que aceleró su ruptura como amigos. Pero lo que acabó con todo fue la noticia de que el coreógrafo había sido cómplice de la actriz en la relación de ésta con el futbolista y los había ayudado a verse a escondidas. Este dio pie a que Bustamante se olvidara de su gran amigo, incluso en las redes sociales, donde también dejó de seguir a su mujer, María Isabel Navarro.

Ahora, el profesor de 'OT' ha comentado en la revista 'Diez Minutos' que para él sigue siendo su amigo. «Me dan ganas hasta de llorar. He leído que me tachan de 'celestino' y no hay ni una sola foto (de él con Paula y Miguel Torres)».