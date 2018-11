Posible embarazo en 'GH VIP 6' Aurah, concursante de 'GHVIP 6. / Telecinco Aurah aparece en uno de los vídeos con un test de embarazo en la mano LEONOTICIAS León Martes, 6 noviembre 2018, 12:00

Tras la marcha de Verdeliss de la casa de 'Gran Hermano VIP 6', ahora otra concursante podría seguir sus pasos y confirmar su embarazo. En el caso de que fuese cierto, se convertiría en un hecho inédito en la historia del programa. La protagonista de la historia sería Aurah, a quienes las cámaras la han pillado en los pasillos de la casa con un test de embarazo del que, por el momento, se desconoce el resultado.

La canaria ha estado manteniendo un romance con Suso en la casa y se ha convertido en un foco de rumores en Twitter donde los usuarios no dejan de comentar un vídeo del canal 24 horas en el que Aurah lleva en la mano lo que parece ser un test de embarazo. Aunque desde la organización del programa no se ha hecho ningún comentario, no ha sucedido lo mismo en el espacio 'Socialité' donde se han especulado con todo tipo de comentarios sobre la posible paternidad.

La hipótesis del embarazo ha cogido fuerza por unas imágenes en las que Verdeliss sale del cuarto de baño en el que entra Aurah con el presunto test de embarazo y asegura ante Mónica Hoyos: «No voy a decir lo que acabo de ver. Mis labios están sellados».