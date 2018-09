Paula Echevarría la vuelve a liar en Instagram Paula Echevarría. / Instagram La actriz ha subido una fotografía en la cama y los comentarios no se han hecho esperar LEONOTICIAS León Sábado, 29 septiembre 2018, 18:15

Cualquier cosa que haga o diga Paula Echevarría suele ser objeto de comentario. Y eso es lo que ha ocurrido en su última publicación en Instagram en la que aparece en una cama, con una bata rosa, la melena hacia un lado y mirando al objetivo y acompañada por el mensaje 'Morning' (Buenos días), según el contexto.

Esta sencilla estampa ha provocado multitud de comentarios. Algunos seguidores hacen hincapié en su belleza, aunque a otros nos le ha cuadrado que aparezca perfectamente maquillada y peinada. Entre esos comentarios, The Huffington Post ha seleccionado los siguientes:

-No me digas q te levantas así de guapa por las mañanas.

-Yo tb quiero levantarme peinada y maquillada

-Claro, se acaba de levantar así, jajja.

-Síii morning!!!! Seguro vaya!!! No está más pintorreá xq no puede, esta mujer que nunca se deja ver al natural x dios, siempre igual pintá como una puerta.

-Así tal cual! Yo me levanto igual de divina que tú, pero sin la chapa y pintura

-Qué poca vista tienen algunas, ¿no se dan cuenta de que esta foto y esa luz no son de este momento? Esa luz no es de estas horas de la mañana

-Qué lastima que el insulto sea así de fácil y gratuito, que obviamente es una foto donde no está recién levantada, está maquillada y preparada, pero no creo que ella haya subido la foto para darnos a entender eso, es una foto preciosa en la que nos da los buenos días, como toda hija de vecina se levantará con la sábanas marcadas, sus ojeras si no ha dormido bien y los pelos locos.

-Si hubiera puesto una foto sin maquillar y con cara de dormida, también habría críticas.

-De verdad te levantas asi?? Vaaa que somos mujeres inteligentes y guapas deportistas etc, y por eso ofende que engañes así de esta manera y nos tomes x tontas. Creo que no toca, no subestimes a las personas y menos a las mujeres.

-Como siempre las mujeres juzgándonos a nosotras mismas. Nunca dijo que así se levanta.

-A ver, que en el texto no dice: 'Me levanto así de estupenda, qué tal?'. Claro que está maquillada y 'arreglá'. Y no pasa nada. No?