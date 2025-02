Álex Adrover y Patricia Montero firman por fin los papeles de su matrimonio

Joaquina Dueñas Jueves, 27 de febrero 2025, 15:28 | Actualizado 15:48h. Comenta Compartir

Los actores Patricia Montero y Álex Adrover han oficializado su matrimonio antes de la participación de Álex en 'Supervivientes 2025'. Aunque celebraron una ceremonia espiritual de tres días en Cabo de Gata el pasado septiembre, no habían completado los trámites legales. Antes de que Álex parta hacia Honduras para el reality, la pareja acudió al Ayuntamiento de Almuñécar para rubricar su matrimonio definitivamente. Patricia compartió el momento en Instagram con el mensaje: «SÍ QUIERO OFICIAL. No te dejo yo irte a la isla sin firmar, MARIDO», mientras Álex añadió bromeando: «O firmo o no me deja irme a 'Supervivientes'».

El momento fue de lo más espontáneo, con un atuendo lejos de los clásicos estilismos de boda. Álex optó por un look desenfadado con americana beige, pantalón y deportivas, mientras Patricia lució una camisa blanca y vaqueros, reflejando la naturalidad y complicidad que los caracteriza. Tras la firma, sellaron la ocasión con un beso. Con esta formalización, la pareja culmina su unión de 16 años y dos hijas en común.

