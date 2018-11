Oriana Marzoli: «Sufro ansiedad a raíz de los realities» @orianagonzalezmarzoli «Me encantaría desaparecer, quitarme toda la gente que tengo encima», confiesa la exconcursante de 'GH VIP' E.N. Miércoles, 21 noviembre 2018, 18:12

«Esto va a ser una confesión. Me encanta lo que hago, me encanta vivir de mi imagen porque creo que llego mucho a vosotros. Pero si me dices ahora mismo '¿Qué te gustaría ser dentro de tres años?' '¿Qué es lo que te hace feliz?' No lo sabría». Así arrancaba Oriaza Marzoli su confesión en su canal de Mtmad.

«Hoy hablo de mis terapias en el psicólogo. Estoy yendo a uno que me conoce desde hace muchísimos años. Empecé a ir a raíz de los realities. Sufro de ansiedad, no me gusta estar encerrada en ningún sitio y creo que esto ha sido a raíz de los realities, de estar encerrada y vivir bajo cámaras», comentaba la que fuera concursante de 'GHVIP 6'.

«Me encantaría desaparecer, quitarme toda la gente que tengo encima, lo que no me aporta. Tengo mis momentos de llanto. Consejos vendo pero para mi no tengo. Todo tiene su tiempo, yo paso por varias etapas. El tiempo es lo que hace que se cure todo. Mis amigos me dicen mucho: 'Déjate querer'», añadía Marzoli.

«Me encantaría que todo el mundo fuese como yo en ese sentido, que arriesgase a muerte y no tuviese miedo a equivocarse. Está bien escuchar consejos pero es mejor equivocarse habiendo hecho lo que a ti te apetecía hacer en ese momento. Hay que hacer lo que a uno le haga feliz. Encuentras una paz interior que nadie te puede quitar», concluía la joven asegurando que se había abierto como nunca antes.