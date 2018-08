Notables diferencias entre Meghan Markle y el príncipe Harry Meghan Merkle. La duquesa de Sussex y su marido podrían haber vivido su primera crisis de pareja E.N. Jueves, 30 agosto 2018, 19:45

Meghan Markle ha cambiado su modo de vida, especialmente desde hace tres meses, a raíz de contraer matrimonio con el príncipe Harry. A pesar de que todo podría parecer de color de rosa para la exactriz, lo cierto es que no está pasando por su mejor momento, especialmente debido a la falta de relación con su padre y hermanos.

Thomas Markle se ha metido con la duquesa de Sussex en varias ocasiones. La última vez a través de una entrevista al diario británico 'Daily Mail', en el que le echó la culpa del distanciamiento de su hija a la Casa Real Británica. Esta situación podría haber afectado a su relación con el príncipe Harry. Según ha señalado una fuente próxima a la Casa Real a 'OK! Magazine', Harry y Meghan están empezando a tener varapalos amorosos.

El testigo ha aportado a la revista que la pareja ha tenido una discusión sobre el orden y la limpieza, ya que el piso de soltero del hijo de los príncipes de Gales, al parecer, no es del total agrado para Markle. Para ella, el apartamento poco tiene que ver con un hogar al tener Xboxes, neveras llenas de cerveza, una pantalla enorme de cine... En un primer momento, Meghan no dijo nada, pero pocos días después se lamentó, según apunta esta fuente: «En los primeros días, Meghan se calló sobre lo mucho que detestaba la falta de limpieza e insipided del lugar. Ella esperaba ir a la 'cueva de hombres de Harry' para darle un lavado de imagen con clase». Más tarde comentaba cómo a su marido no le gustó la idea y cómo «se sentía un marido calzonazos».

Según relata el mismo informador, tras el encontronazo, Meghan decidió viajar a Toronto para ver a sus amigos y aclarar su mente.