Michelle Jenner, embarazada La actriz Michelle Jenner. / Instagram La actriz habría superado el tercer mes de gestación, según recoge 'Cuore'

Tras el anuncio del embarazo de Meghan Markle, llegó el de Rosanna Zanetti, mujer de David Bisbal, del mismo modo que el de Cristina Alarcón, pareja de José Luis García-Pérez y ahora nos enteramos de que a esta lista hay que sumar una nueva actriz.

La revista 'Cuore' publicaba la noticia de que Michelle Jenner se convertirá en madre primeriza el próximo año. La información no ha sido todavía confirmada por la protagonista de la serie de La 1 de TVE 'El Continental'. No hay que olvidar que la actriz es una de las más discretas, tal esa así que en sus últimas apariciones públicas ha tratado de ocultar su barriguita que empezaba a crecer. De hecho, en la presentación de 'La sombra de la ley' lució un pantalón con un top que colgaba hasta los pies y que sujetó en varias ocasiones para que no resaltara la zona de la tripita, un área que también cubrió con sus manos, a la vez que posaba para la prensa.