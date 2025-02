Meghan Markle, acusada por plagiar el escudo de Porreres para el logo de su nueva marca El consistorio mallorquín no denunciará ante la Justicia por lo costoso del proceso

Meghan Markle, la mujer del príncipe Harry, vuelve a estar en el centro de la polémica. Aunque esta vez no tiene nada que ver con la monarquía británica, sino por la marca de estilo de vida que ha lanzado recientemente. En concreto, esta semana presentó el logo de 'As ever', un diseño que, según denuncia el ayuntamiento de Porreres, en Mallorca, es un plagio del escudo del pueblo.

Pero pese al cabreo, u oportunidad de atracción, de las autoridades locales de un pueblo de poco más de 5.000 habitantes, la polémica no llegará a la Corte. Según anunció la alcaldesa, no emprenderán acciones legales contra la marca de la mujer del hijo de Carlos III por lo costoso que sería. Aún así, si que enviarán a la compañía de Megan Markle una comunicación trasladándole la situación para evitar duplicidades con el uso de una imagen histórica y patrimonial como es el escudo del pueblo.

Escudo de Porreres

El logo de la nueva marca de la exactriz y esposa del príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra, está formado por una palmera flanqueada por dos aves y es prácticamente idéntico, aunque con algunos cambios en colores y detalles, al escudo de Porreres, ubicado en la comarca del Pla.

