María Teresa Campos vuelve a la televisión. Así lo ha revelado Pilar Eyre en una entrevista a la matriarca de 'las Campos' en su blog de 'Lecturas'. «Espero que muy pronto pueda dar una buena noticia. No es nada de lo que se comenta por ahí, ¡solo lo sé yo, y me callo, pero como callo, los demás inventan!», dice muy contenta.

Sin embargo, cuando Pilar Eyre ha querido saber más sobre este proyecto de María Teresa Campos, ella ha preferido hablar de otros asuntos: «Ahora estoy con la mudanza, que no es fácil porque ya sabes lo grande que es mi casa. Hay que deshacerse de ropa, regalos. Cada día voy haciendo una limpieza impresionante de papeles y cosas que ya no interesan y que no me quiero llevar a la nueva casa». Además, añadía: «¡Ya dijo alguien que dos mudanzas equivalen a un incendio!».

Aunque María Teresa Campos se ha hecho mucho de rogar durante la entrevista pero al final ha lanzado una fecha: «Octubre».