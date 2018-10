María La Piedra: «A mí me la sudan los vecinos» María Lapiedra en 'Sálvame Deluxe'. / Telecinco La gente del barrio no ha dudado en decir de la pareja que son «unos guarros» LEONOTICIAS León Lunes, 1 octubre 2018, 14:43

Gustavo González y María Lapiedra parece que no han entrado con buen pie en el barrio en el que el paparazzi vivía cuando 'estaba felizmente casado'. La proximidad de su casa con la que de su exmujer y madre de sus hijos, causó un importante revuelo. Ahora, que ya llevan viviendo un tiempo, los vecinos han opinado de ellos y Lapiedra ha respondido a sus críticas.

«Ella es una guarra y él es otro guarro», comentaba una señora, mientras que otra afirmaba «No van más que por el dinero y las exclusivas». Parece que estas opiniones le importan poco a la ex actriz porno, ya que en su visita a 'Sábado Deluxe' ha asegurado que «a mí me la sudan los vecinos» y ha añadido: «Si no están cómodos que se vayan ellos».

También apuntó que si la mujer de Gustavo no veía bien que viviésemos en el mismo barrio podría irse. La respuesta no gustó demasiado a los colaboradores que se encontraban en el plató. Algunos de ellos querían saber que opinaba la otra parte de estas declaraciones y Lapiedra apuntaba: «A él le habrá parecido mal para quedar bien con su mujer» y añadía «Incluso hoy ya no dormiremos juntos». Ante estos comentarios, María Patiño le dijo: «De verdad María, lo pones muy complicado».

La situación, en vez de calmarse, se iba complicando más . Gustavo daba sus razones y su pareja quería quedar por encima de él. 'La batalla' concluyó con el paparazzi callado y María Lapiedra sin dejar de hablar, según recoge el portal 'Bekia'.