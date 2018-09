María Patiño culpa a Kiko Matamoros de la separación con Makoke María Patiño y Kiko Matamoros se han visto las caras en 'Sálvame'. / Telecinco Los dos televisivos han mantenido un fuerte enfrentamiento verbal en el plató de 'Sálvame' E.N. Jueves, 6 septiembre 2018, 21:00

El divorcio entre los televisivos Makoke y Kiko Matamoros sigue dando mucho de que hablar, y sobre todo ahora, que la exmujer del excolaborador de 'Sálvame' va entrar a la casa de 'Gran Hermano VIP 6', donde seguramente hable de su ruptura.

Kiko, que acudió al programa de Telecinco, se mostró desde el comienzo un tanto irritado, a la vez que irónico con todos los comentarios que se han dicho de él: «Todo lo que he estado oyendo durante siete años ahora no vale de nada. Soy un criminal de guerra y, como tal, estoy de acuerdo en que me juzguen. No voy a contestar más bobadas porque cada vez que vengo me cuentan una cosa. Al principio era un montaje, ahora le hacía la vida imposible a Makoke. Ahora se le da la vuelta al calcetín y he decidido no desgastarme en absoluto».

Estos comentarios han llegado después de que María Patiño empezara a contar una serie de informaciones: «Hay pudor en contar más datos de lo que sé. Has sido muy cínico porque has bloqueado a tu mujer con tu discurso. Tú sabes lo que ocurrió el 4 de agosto y lo que ha descubierto tu mujer y sabes el doble lenguaje que has utilizado con tus hijos y con Makoke. Ha sido víctima y sigue siendo víctima de tu cinismo, eres un gran irresponsable, cada día tengo más claro quién estaba detrás de esa portada porque solo avala tu versión. Tu verás el comportamiento que estás teniendo en determinados lugares públicos».

Matamoros ha querido responderle, como era de esperar, a Patiño: «No me vendas el detonante de la ruptura como una bomba porque es una imbecilidad. Como la ruptura no ha sido excesivamente traumática eso facilita que puedas tener una relación racional y de cariño. En un momento dado, me puedo cabrear con mi mujer», pero la presentadora seguía a lo suyo: «Para ella eres un desconocido, no eres un miserable pero te has convertido en un auténtico monstruo».

María Patiño ha querido dejar claro que sus informaciones son reales: «No es Makoke la que habla conmigo, es una persona cercana a los dos. Me creo a Makoke porque Kiko sabe jugar muy bien».

Sobre la participación de Makoke en 'GH VIP', Kiko ha querido mostrarle su apoyo a quien ha sido su mujer: «Es una mujer simpática, divertida, participativa. Va a ser de todo menos un mueble. No tiene un perfil de discutir, pero también depende de si le tocan la palmas».