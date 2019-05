Malú habla por primera vez de su relación con Albert Rivera Malú y Albert Rivera. / Telecinco La cantante y el político habrían esperado a que pasasen las elecciones generales para confirmar su relación sentimental CARLA COALLA Jueves, 2 mayo 2019, 16:11

A pesar de que llevamos meses hablando de la relación que mantendrían la cantante Malú y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo cierto es que ninguno de los dos se ha pronunciado aún sobre la noticia, ni para confirmar ni para desmentir el inicio de su historia de amor. Mientras la madrileña se ha mantenido apartada de los focos y de los escenarios, debido a una lesión que la obligó, incluso, a suspender temporalmente sus compromisos profesionales, el político ha seguido en contacto con los medios de comunicación, esquivando las preguntas sobre su vida sentimental.

Eso sí, una vez superadas las elecciones generales, en las que Ciudadanos ha obtenido un buen resultado, sería el momento elegido por la pareja para confirmar que, efectivamente, están juntos. Así lo ha anunciado hoy mismo Socialité, el programa de Telecinco, que han asegurado que la aparición junta de Malú y Albert Rivera sería inminente.

No obstante, uno de los detalles que más han hecho pensar en esta posibilidad desde la prensa ha sido un directo ofrecido por la cantante en Instagram con motivo de su regreso ala vida pública tras la recuperación de su operación. Ha sido sus seguidores quienes le han preguntado cómo se encuentra y cómo ha vivido estos momentos, y fue la respuesta de la propia artista la que ha llevado hacer especulaciones sobre la confirmación real de esta relación: «Me están pasando cosas muy bonitas. Me siento con las ganas de deciros que estoy bien, feliz. Quiero compartir con vosotros que aunque he vivido momentos frustrantes con esta situación, con el pie y demás, estoy muy feliz».

Rápidamente se ha vinculado esta declaración con las hechas por el propio Rivera en una entrevista concedida a Susana Griso recientemente y en la que admitía haber iniciado una nueva relación tras su ruptura con Beatriz Tajuelo: «Ha sido un año de cambios, en lo político y en lo personal. Dejé una relación de cuatro años y he empezado otra. Soy muy feliz. En mi vida personal, creo que la vida son etapas y todas las que he vivido tienen algo bueno«.

Desde luego, se trata de una de las noticias bomba de los últimos meses, pues, a pesar de que la pareja ha jugado al despiste, sobre ellos se han insinuado todo tipo de informaciones. Entre ellas, la compra de una casa conjunta, que finalmente resultó ser una adquisición de la cantante en exclusiva, tal y como han confirmado posteriormente diversos medios de comunicación. Habrá que esperar hasta el anuncio definitivo de la aparición pública de Malú y Albert Rivera.