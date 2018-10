Makoke logra emocionar a Kiko Matamoros Makoke en 'GH Vip6'. / Telecinco La concursante de 'Gran Hermano VIP 6' le ha enviado un emotivo mensaje al colaborador: «Siempre le voy a querer» LEONOTICIAS León Jueves, 4 octubre 2018, 14:37

La ruptura de Makoke y Kiko Matamoros sigue dando pie a especulaciones sobre las auténticas razones que les llevaron a tomar esa decisión. Lo cierto es que unos días después de saltar la noticia, la ex del colaborador entró a concursar a la casa de 'GH VIP' donde ha comenzado a expresar, en voz alta, sus sentimientos, según recoge 'Bekia'.

La concursante quiso enviarle un mensaje a Kiko de quien dice que, aunque no hable mucho de él, siempre lo tiene en mente. «Quiero decirle que le voy a querer siempre, y que pase lo que pase tenemos en común algo maravilloso, y 20 años maravillosos. Quiero que sepa que aunque no hable de él le quiero mucho», comentaba Makoke en el confesionario. Al salir de allí, la concursante le decía a Suso: «No le voy a sacar de mi corazón nunca, deseo que sea feliz. El amor que hemos tenido no lo va a romper nada ni nadie».

Kiko, al oír esas palabras desde el plató, quiso agradecerle mucho «su generosidad, cariño y respeto. Yo lo he dicho públicamente, que es mutuo y que el cariño va a ser para toda la vida. Tristemente no volveremos a estar juntos pero espero que me pueda llevar en su corazón, y yo a ella», comentaba un Kiko emocionado.

Más tarde, Jorge Javier le preguntó si estaba preparado para ver a Makoke con otro hombre y éste aseguró que «para mí no es nada fácil, yo también tengo momentos de bajón».