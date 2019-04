Maisie Williams bromea sobre su escena de sexo en 'Juego de Tronos' La joven actriz ha querido responder de forma humorística a los comentarios LEONOTICIAS León Jueves, 25 abril 2019, 11:14

El segundo capítulo de la última temporada de 'Juego de Tronos' ha dejado una escena de sexo inesperada para los fans de la serie, llegando incluso a generar algo de incomodidad. ¿El motivo? En esta ocasión la escena más subida de tono la interpretó la joven actriz estadounidense Maisie Williams que hace de Arya Stark en la serie.

Las redes sociales se llenaron de comentarios después de que la hermana pequeña de los Starks perdiera la virginidad con su fiel amigo de la infancia, Gendryn (interpretado por Joe Dempsie). «Llámame loco, pero me sentí muy extraño al ver la escena sexual de Arya. No sé, pero la veo como a mi hermana pequeña y me sentí muy incómodo durante esa escena».

La joven Maisie Williams quiso reírse de la situación diciendo: «Si te sientes incómoda, solo debes saber que mi madre, mi padrastro, mis dos hermanas y mis cuatro hermanos probablemente también vieron esto, ahahamatamehehehe».

El tuit de la actriz enloqueció a sus más de dos millones de seguidores y rápidamente alcanzó el medio millón de 'likes' además de llenar de memes la red social con la supuesta reacción de la familia al ver el episodio.