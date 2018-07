'Lecturas' muestra imágenes sin photoshop de Belén Esteban Belén Esteban en la sesión de fotos. / YOUTUBE Sus seguidores en las redes sociales criticaron a la revista por el exceso de retoques fotográficos EL NORTE Domingo, 22 julio 2018, 13:53

Andrea Janeiro ha demostrado desde que alcancase su mayoría de edad que quiere vivir lo más alejada posible del foco mediático, una postura que claramente no comparte su madre Belén Esteban, básicamente porque vive de ello. La semana pasada la colaboradora de 'Sálvame' fue criticada por la fotografía en la que aparece en bañador en la portada de la revista 'Lecturas'.

La colaboradora no tenía ninún pudor en mostrar su nueva silueta tras adelgazar ocho kilos. En la imagen se puede ver a la 'princesa del pueblo' con una espectacular figura que no parece ni ella. A pesar de ello, las críticas no se hicieron esperar y se pudieron leer comentarios en las redes sociales tales como: «También dirá que no tiene retoques», «Anda que no lleva retoques, no parece ni la misma esta lo vende todo» o «Por eso no soporto estas revistas, ya quisiera Belén estar así. Después la veo en la calle y digo menuda estafa esta revista, no veas la cara y el cuerpo que tiene, la veo todas las semanas en persona».

Una semana después, la propia revista ha querido responder a tantas críticas y ha publuicado un vídeo del 'making of' de la sesión de Belén Esteban con ropa de baño en el que se puede apreciar un físico mucho más real. Ahora toca esperar a conocer la reacción de los usuarios ante esta nueva pose.