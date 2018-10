Laura Escanes corta en seco la polémica por su corte de pelo La nueva imagen de Laura Escanes. / Instagram La modelo ha sido tajante: «El pelo es mío así que no os preocupéis si no os gusta. Me tiene que gustar a mí» LEONOTICIAS Miércoles, 24 octubre 2018, 19:07

Laura Escanes ha querido zanjar de un plumazo las críticas a su corte pelo: «El pelo es mío así que no os preocupéis si no os gusta. Me tiene que gustar a mí», ha dicho.

La mujer de Risto Mejide ha vuelto a llamar la atención con el cabello aún más rápado de como lo lucía hace un tiempo. La joven dijo adiós a su melena tras su boda con el publicista, sorprendiendo a todos sus seguidores.

«Orange is the new black», es el mensaje con el que Laura Escanes ha acompañado a la imagen, que ya ha sumado un buen número de comentarios, tanto positivos como negativos.