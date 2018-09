El Koala logra la salvación en 'GH VIP 6' Mónica, El Koala y Chabelita, los tres nominados de 'GH Vip'. / Telecinco Miriam o Chabelita, una de las dos, será la primera concursante en abandonar la casa de Guadalix de la Sierra EL NORTE Miércoles, 26 septiembre 2018, 19:31

El pasado martes, 25 de septiembre, Telecinco emitía la segunda gala de 'GH VIP: Límite 48 horas' con varios anuncios, como la salida de varios VIP's y la salvación de uno de los tres nominados de la semana. Respecto a las salidas, sólo se quedó en una broma para despedir a los animales que había en la casa, el burro y la llama. El que sí salió fue Ángel Garó, ya que tenía que acudir a un juicio, aunque regresará nada más concluya sus asuntos.

Los tres nominados tuvieron que decir el nombre de quien tenía que ser el primer expulsado del reality. El Koala comentó que «la compañera que tiene que salir es Miriam». Por su parte, Miriam Saavedra no se decantó por ninguno de los dos, mientras que Chabelita señaló al Koala para irse.

El menos votado, y por lo tanto con derecho a permanecer en la casa, fue el Koala, por lo que la expulsión es cosa de dos: Miriam Saavedra y Chabelita Pantoja. Al conocer la opinión de la audiencia Isa Pantoja señaló: «Al pensar en la expulsión tengo sentimientos encontrados», mientras que la ex de Carlos Lozano apuntó: «Yo he sido siempre una mujer fuerte, le pido a mis compatriotas y a mi familia que me ayuden, pero será lo que el público decida. Yo voy de cara. Ese es un gran defecto o virtud pero soy así».

Unos minutos después, el colaborador Luis Rollán mostró la defensa que Isabel Pantoja hacía para que su hija se quedase en el reality: «Este mensaje es para mis fans, los 'pantojistas'. Os voy a pedir un favor y de los grandes. Vamos a ayudar a mi hija para que no salga de la casa. Debe quedarse un poquito más. Hay que ayudarla para que no salga este jueves. Confío en vosotros. Imaginaos que estoy en el escenario, pues ahora le toca a ella». Este mensaje no gustó nada al defensor de Miriam en el plató: «Utilizar a Isabel Pantoja es jugar sucio». Por su parte, Nagore Robles quiso también expresar su opinión: «Hay que demostrar que hay más seguidores de 'Gran Hermano' que 'pantojistas', que esto parece 'Cantora VIP'. ¡Miriam se tiene que salvar y Pantoja, a la calle!».

Por su parte, el Maestro Joao también se posicionó del lado de la modelo: «Todos mis novios que voten para que salven a Miriam».

Al final del programa, los porcentajes se repartían en el 65,4% y el 34,6%, lo que hace indicar que si no cambian mucho los porcentajes una de las dos está prácticamente en la calle, según recoge Bekia.