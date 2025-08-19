Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»

María Moreno Martes, 19 de agosto 2025, 13:31 | Actualizado 14:45h. Comenta Compartir

Este lunes saltaba la noticia de la ruptura entre Joaquín Torres y Raúl Prieto tras conocerse que ya llevaban un tiempo sin vivir juntos e, incluso, habían dejado de seguirse en redes sociales. Ahora, ha sido el propio arquitecto el que ha confirmado la noticia y, con la sinceridad de la que siempre ha hecho gala, no ha tenido reparos en asegurar que ha sido el director de programas de televisión quien le ha dejado.

«Él dejó la relación hace poco más de tres meses», ha asegurado a El Español, a quien ha dado sus primeras declaraciones respecto a la ruptura. «Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano», comenta sobre que ayer sus nombres acaparasen los titulares de las revistas.

«No se nos ha ocurrido enviar un comunicado porque no creo que Raúl o yo tengamos tanta trascendencia. No somos tan conocidos. Hemos terminado y hemos dejado que las cosas caigan por su propio peso», ha señalado respecto a no haber hecho pública su separación, que para el arquitecto «ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien» porque «que te deje tu pareja, a la que has querido tanto, no es nada fácil».

Respecto a una posible reconciliación, ya que no es la primera vez que se darían una segunda oportunidad tras su mediática boda en 2023, se muestra reacio. «Lo dudo mucho. No estoy abierto a una reconciliación ahora mismo», aunque no cierra las puertas a regresar con Prieto en un futuro: «Quizás aún sea pronto... solo han pasado unos cuatro meses. Sé que no se puede decir nunca «de este agua no beberé», pero ahora no me veo en la tesitura de retomar nada».

Temas

Redes sociales