Isabel Preysler publicará su autobiografía, 'Mi verdadera historia', el 22 de octubre La obra busca «romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan» en torno a su vida

M. Moreno Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:08 Comenta Compartir

Isabel Preysler no necesita presentación. Pocas personas son las que no conocen a uno de los iconos más destacados del país. Aunque ha protagonizado multitud de portadas, han sido otros los que han narrado su vida. Ahora, ha decidido tomar las riendas de su relato y contarlo ella misma. Lo hará en el libro 'Mi verdadera historia', que saldrá a la luz el próximo 22 de octubre.

Desde la editorial Espasa, aseguran que a través de esta obra, Preysler tratará de «romper de una vez por todas con los falsos mitos que desde hace años circulan sobre ella». A través de sus páginas, el lector recorrerá su vida, desde su infancia en Filipinas hasta sus grandes amores.

«Valiente, autocrítica, tolerante, divertida y, sobre todo, defensora a ultranza de la libertad individual«. Así describe la editorialuna de las autobiografías más esperadas, no solo en el mundo del cotilleo. Además, aseguran que en las páginas »expone su manera de ser y de vivir, y relata los momentos decisivos de su vida que la han convertido en la mujer que es hoy».

