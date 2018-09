Gonzalo reclama su dinero Antena 3 emite el jueves 27 de septiembre, a las 17:30 horas, una nueva entrega de la ficción 'El secreto de Puente Viejo' EL NORTE Miércoles, 26 septiembre 2018, 19:31

Isaac no puede creer lo que Elsa dice de las cartas que leyó pero de las que no conserva prueba alguna, y le pide que asuma la realidad. Antolina, sin ser vista, sonríe y sigue mostrándose muy afectada por las acusaciones públicas de Elsa.

Matías pide ayuda al alcalde para organizar el traslado de don Amancio a su ciudad natal. Mientras, Elsa está sola en su habitación, llorando su pérdida. De pronto, se levanta y coge lápiz y papel: escribe compulsivamente todo lo que su padre le dijo para no olvidar una sola palabra. Elsa baja 'renovada' y cuenta a Consuelo que se irá a enterrar a su padre, pero volverá fuerte para desenmascarar a Antolina.

Contra todo pronóstico, Fernando no se enfada, incluso da alguna explicación de por qué no quiere que Gonzalo se lleve parte de la fortuna de Francisca y llama al alcalde. Acto seguido, Gonzalo viene a reclamar su dinero y Fernando vuelve a intentar infructuosamente saber dónde está María. Prudencio cuenta a su hermano y Julieta que no ha conseguido pruebas ni cree que pueda conseguirlas. Es hora de hablar con Raimundo, pero éste no quiere escuchar sus sospechas. A solas, vemos que está compinchado con Gonzalo.

Mauricio no llega a decir lo que quería a Fe de sus sospechas respecto a lo que ocurre en La Casona porque interrumpe Gonzalo: tienen que hablar.

Tiburcio ha tomado la decisión de ir en busca de su esposa mientras que Gracia echa en cara a su marido que no quiera viajar con él. La discusión que se escucha en la radio capta rápidamente la atención de los clientes. Ante la amenaza de divorcio por parte de Gracia, Hipólito accede a viajar con su mujer a los Alpes.

Irene se dispone a hacer la entrevista de trabajo. Severo y Saúl vuelven eufóricos de Las Lagunas. Todo apunta a que es un negocio estupendo. Irene vuelve desolada, la entrevista de trabajo ha sido espantosa.