Frank Cuesta, mordido por una pitón Franck Cuesta con la serpiente. / Youtube El reptil se había acabado de comer un gato E.N. Sábado, 28 julio 2018, 18:59

La última grabación de Frank Cuesta ha sido impresionante. Se trata de unas imágenes que han sido tomadas en Tailandia en las que se ve cómo recoge una pitón en plena calle y que, según cuenta, acababa de comerse a un gato.

En las imágenes, se puede ver al presentador de DMax como la coge con las manos y la introduce en un saco para llevársela en coche a un centro de rehabilitación de animales y al llegar Cuesta explica a la cámara: «Hay que sacarla rapidito porque si no se estresa, vomita el gato y tenemos aquí un lío que te mueres ». Pero al sacarla y quedar en libertad, ataca a cuesta y le muerde en la pierna. En la siguiente imagen aparece el aventurero leonés bajándose el calcetín y mostrando la herida. En vez de asustarse, Cuesta explica que va a liberar a la otra serpiente «Como veis, salen enfustiás. Qué mala leche que tienen».

En la última imagen muestra la herida, minutos más tarde con la zona inflamada. «Aunque penséis que no tienen veneno, tienen bacteria, mucha cantidad de dientes que me ha metido ahí» y finaliza dando un consejo: «Chavales, no juguéis con serpientes ni juguéis con animales que no conozcáis porque os puede pasar como a mí, que soy medio experto».