David Bustamante y Yana Olina no esconden su relación Bustamante y Olina tras ganar el concurso 'Bailando con las estrellas'. / TVE La pareja ha sido vista paseando por las calles de la capital de España EL NORTE Jueves, 13 septiembre 2018, 10:37

David Bustamante y Yana Olina han decidido no volverse a esconder, de ahí que hayan sido vistos paseando por las calles de Madrid, agarrados de la mano. Las imágenes fueron tomadas por la noche, cuando salían de un estudio de grabación.

Cuando salieron se subieron en la parte posterior de un coche que les llevó hasta la casa del cantante en Pozuelo de Alarcón. Desde mediados del pasado mes de agosto no se sabía cómo estaba la relación, aunque ella junto con otros amigos habían asistido a varios conciertos del cantante cántabro. La bailarina escribía: «Hoy por fin he asistido a uno de tus conciertos. Me he quedado cautivada... cuanta fuerza, energía que transmites, la potencia de la voz y cómo lo controlas todo en un segundo. ¡Todo un espectáculo! El éxito no es un accidente es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor por lo que haces o aprendes a hacer. Muy orgullosa de ti».

Una vez que concluyó el concurso 'Bailando con las estrellas', del que resultaron ganadores, la pareja siguió manteniendo el contacto, aunque este verano lo hayan pasado separados, ya que él disfrutó de unas vacaciones junto con su hija Daniella, mientras que ella viajó hasta Rusia donde vive su familia, según informa el portal 'Bekia'.