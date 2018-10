Darek, el quinto eliminado de la sexta edición de 'GH VIP' Darek, el exmodelo polaco expulsado. / Telecinco Era la primera vez que el exmodelo polaco se metía en la sala de expulsiones E.N. Viernes, 26 octubre 2018, 19:11

El jueves 25 de octubre Telecinco emitió la séptima gala de 'Gran Hermano Vip6' con la consiguiente expulsión de uno de los nominados. En esta ocasión, Darek y Miriam Saavedra vivían lo que pudiera ser, para uno de ellos, sus últimos minutos en la casa de Guadalix de la Sierra.

«Así están ahora mismo los porcentajes para la expulsión: 70,9% y 29,1%», comentó Jorge Javier Vázquez. En ese momento, la peruana se mostraba nerviosa, mientras que el exmodelo polaco apuntaba que «estoy tranquilo porque más o menos me he hecho a la idea, pero no me quiero ir. Estoy muy bien aquí, pero también tengo fuera a gente que me está esperando».

«Miriam, Darek... Es hora de despedirse. Os espero a los dos en la sala de expulsión», señaló el presentador que después de que ambos se despidieran de sus compañeros comentara: «Darek se mete por primera vez en la sala de expulsiones y él sospecha que por última, mientras que para Miriam este trance se ha convertido en una peligrosa rutina. La hora ha llegado, uno de los dos va a dejar de pertenecer a la casa VIP».

Con el sobre ya en la mano el presentador se dispuso a dar el nombre del expulsado: «Vamos allá. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa VIP... ¡Darek!». A continuación el polaco le deseo suerte a Miriam.

De regreso a la casa, Miriam era recibida con la mala cara de Mónica Hoyos y las felicitaciones de Verdeliss y El Koala, sus únicos apoyos en Guadalix de la Sierra.