Crisis de pareja entre Victoria y David Beckham Victoria Beckham. / Instagram La exSpice Girl ha puesto tierra de por medio y se ha ido a un centro alemán especializado en el tratamiento de cuerpo y mente LEONOTICIAS Miércoles, 24 octubre 2018, 19:12

Victoria Beckham no atraviesa por su mejor momento, una situación que podría estar motivada por las palabras de su marido, David Beckham, la semana pasada en las que reconocía que «cada año que pasa es cada vez más complicado» continuar con la relación. Aunque dejaba claro que los hijos que tienen en común están por encima de todo: «Algunas veces son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, y yo he descubierto que para nosotros lo que mejor nos funciona es proteger a nuestros hijos por encima de todas las cosas».

Ante esta situación, la diseñadora ha optado por poner distancia de por medio. El destino que ha elegido ha sido un centro alemán especializado en el tratamiento de cuerpo y mente, el Brenners Park-Hotel & Spa, con unos precios no aptos para todos los bolsillos, ya que sus servicios cuestan 17.500 libras diarias.

Al enfrentamiento con su marido, se suma el que mantiene con sus ex compañeras de grupo que quieren volver a los escenarios, una decisión que no comparte Victoria que ha amenazado con demandarlas si ganaban dinero a sus espaldas.

Según ha publicado 'The Sun', el resto de las ex Spice Girl no han recibido con buenas palabras la postura de su excompañera, sobre todo Mel B. que apunta que Victoria no está en uno de los momentos más dulces de su vida.