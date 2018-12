El chófer de David Bisbal: «Elena Tablada nunca quiso a David, era déspota y lo trataba como a un perro» El cantante, que nunca habla sobre su vida privada, está viendo como sus problemas personales se airean LEONOTICIAS León Domingo, 2 diciembre 2018, 13:42

La guerra sin cuartel entre David Bisbal y Elena Tablada no ha hecho nada más que empezar. Y el detonante, la hija que tienen en común, Ella, y la supuesta sobrexposición en las redes sociales de la menor por parte de la actual pareja del almeriense, la modelo Rosanna Zanetti.

Nadie se imaginaba que los ecos de su disputa no solo iban a salpicar a sus respectivas familias y parejas. Hay otras personas que en el pasado formaron parte de su vida en común y que presenciaron el último encontronazo mediático y ahora han decidido dar un paso al frente.

Es el caso de Carlos Phillip Llopi, un cubano que trabajó como chófer para David y Elena, quien ha dado unas sorprendentes declaraciones a la web 'Jaleos'.

En palabras del empleado, el problema era ella: «Es déspota y fría, una persona que nunca quiso a David. Se gastaba 7.000 u 8.000 euros en ropa y no trabajaba en esa época». También afirma que Elena se burlaba del padre del cantante.

Carlos trabajó con la expareja en el año 2010 como chófer y empleado del hogar. Su mujer también entró a trabajar como niñera de Ella. Y este cruce de rivalidades le dejó «en estado de shock». «Me fui voluntariamente porque no quería volver a esa casa. Aquello me destrozó la vida y me separé de la madre de mis hijas».

El exempleado confiesa que Tablada le llegaba a pagar 500 euros para que se encargase de que ningún paparazzi hiciese fotos a las impresionantes fiestas de tres y cuatro días que organizaba en la mansión del cantante cuando éste se iba de gira.