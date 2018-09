Chenoa desmiente que mantenga una relación con Javier Arpa Chenoa. / Instagram La cantante insiste en que sigue soltera y contenta EL NORTE Viernes, 7 septiembre 2018, 17:40

Chenoa no ha querido perderse el FesTVal de Vitoria, junto con el resto del equipo de 'Tu cara me suena' para presentar la nueva edición del concurso de Antena 3. La cantante comentó ante la prensa reunida en el evento: «Estoy muy contenta, con muchísimas ganas de verlos en acción. Un casting potente este año y muy curioso». También dejó claro que ella todavía no ve quien va a despuntar, del mismo modo que ha señalado que aunque no va a acabar como concursante, terminará haciendo algo que se ha reservado, según publica Bekia.

También aprovechó la ocasión para dejar claro que está soltera y feliz: «No he dicho ni mu ni voy a decir nada. Lo único que voy a decir es que nunca pasó. No existió, no es verdad. Soltera, contenta. Estoy bien».