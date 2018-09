Cepeda sale en defensa de Aitana Aitana en su visita a 'OT 2018'. / TVE El cantante ha querido echarle una mano ante las críticas que ha recibido por sus fotografías con Raoul LEONOTICIAS León Sábado, 29 septiembre 2018, 18:12

Aitana ha logrado enloquecer a Instagram con la publicación de una divertida fotografía con su compañero Raoul, pero que a algunos de sus seguidores no les ha gustado demasiado.

Los comentarios negativos que se han podido leer hacían referencia, tanto a su primer single, como al hecho de sacarse fotos con un amigo y no con su pareja, Luis Cepeda. No obstante, gran parte de sus fans han querido echarle un cable y han pedido respeto para la triunfita. Del mismo modo se ha posicionado el propio Cepeda: «Guapos. A ciertos comentarios les diría que cada uno es libre de mostrar y hacer lo que le dé la gana. Recordad... libres, sea cual sea nuestro camino. Aprended a querer un poquito que así no se hace».

Como era de esperar, Aitana no ha querido permanecer callada y ha publicado: «Estoy aprendido y voy a seguir aprendiendo, estoy cometiendo muchos fallos que sé que me harán ser más fuerte para ser la mejor versión de mí misma, y no la perfecta. Todo va poco a poco pero soy feliz y quiero serlo más si cabe. Disfrutad el camino y os quiero».