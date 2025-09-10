leonoticias - Noticias de León y provincia

Cayetano Martínez de Irujo, sobre Mar Flores: «Una persona que miente tanto y que se inventa tanto»

El hijo de la duquesa de Alba se pronuncia tras las declaraciones de la modelo con motivo de la publicación de sus memorias

M. Moreno

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:27

'Mar en calma' se presenta como una tempestad para las exparejas de Mar Flores. Ya se sabía que las memorias de la modelo traerían cola incluso antes de que el libro saliese al mercado este miércoles.

Uno de los capítulos más esperados es el que versa sobre Cayetano Martínez de Irujo. El aristócrata se muestra tranquilo, pero molesto por volver a estar en el punto de mira por un pasado que no quiere revivir mientras organiza su boda con Bárbara Mirjan. El hijo de la duquesa de Alba, poco dado a hablar con la prensa, ha querido entrar en el programa 'Espejo Público'. «¿Temer de qué? No, miedo ninguno. No tengo nada que opinar sobre Mar Flores», expresaba el duque de Arjona y conde de Salvatierra, que asegura que no tenía ni idea de lo que habrá escrito sobre él «porque una persona que miente tanto y que se inventa tanto, pues nunca sabes».

Palabras que muestran el descontento del aristócrata por las declaraciones vertidas por Mar Flores sobre lsu familia, a la que tacha de clasista porque no consideraban que ella estuviera a la altura por sus orígenes humildes. La duquesa de Alba quiso negar el romance públicamente. Y eso que acudieron juntos a la boda de Eugenia, hermana de Cayetano, con Fran Rivera.

Una relación que se vio abocada al fracaso cuando Interviú sacó en portada a la modelo con Alessandro Lecquio en una imagen un tanto comprometida que se tomó dos años antes.

